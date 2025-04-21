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Эта категория граждан снова может рассчитывать на льготный автокредит

Минпромторг вернет семьи с детьми в программу льготного автокредитования

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В Минпромторге планируют вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования, сообщает источник со ссылкой на министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

На презентации новой модели АВТОВАЗа Lada Iskra министр рассказал, что поручение расширить программу дал первый вице-премьер Денис Мантуров.

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«Те категории, которые у нас были раньше – учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, – во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», – отметил Алиханов.

Напомним, семьи с детьми исключили из программы в 2023-м – когда добавили другие категории, «наиболее остро нуждающиеся в господдержке». По планам, нынешнее расширение программы льготного автокредитования должно поправить ситуацию с продажами на авторынке, хотя рекордов прошлого года в Минпромторге уже не ждут, отметил Алиханов.

В свою очередь, президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что предложение о возвращении категории семей с детьми в программу льготных автокредитов внес именно Волжский автозавод. На предприятии рассчитывают, что обновленная программа заработает уже до конца апреля. Новая модель Искра благодаря высокому уровню локализации вполне может быть включена с список доступных по этой программе авто.

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В список попадают машины российской сборки с минимум 2 тысячами баллов локализации по постановлению Правительства № 719. Сегодня этому соответствуют модели Lada, УАЗ, некоторые ГАЗ (полной массой до 3,5 тонн), а также Москвич-3. До 2025 года в список входил и Haval Jolion тульской сборки, однако выпал из программы, недобрав необходимое количество баллов.

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Источник: Коммерсант

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