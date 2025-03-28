Программу льготного автокредитования хотят расширить

Минпромторг: решение по льготному автокредитованию примем по итогам I квартала

Министерство промышленности и торговли России примет решение о расширении программы льготного автокредитования по итогам первого квартала, сообщил глава ведомства Антон Алиханов на Международном арктическом форуме.

Алиханов отметил, что в перечне рассматриваемых мер уже есть предложения по расширению программы. Он добавил, что результаты первого квартала позволят проанализировать текущую ситуацию и только после этого будет предложено соответствующее решение правительства.

В январе Минпромторг уточнил перечень автомобилей, которые будут доступны по программе льготного автокредитования в 2025 году. В этот список вошел Москвич 3, в то время как модели китайского бренда Haval включены не были.

В ведомстве уточнили, что в федеральном бюджете на 2025 год заложены средства на программу льготного автокредитования в размере более 36 миллиардов рублей, а на льготный лизинг – 27 миллиардов.

Базовая скидка по программе составляет 20% от стоимости автомобиля с ДВС, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%.

Программа доступна для медицинских работников, педагогов, участников СВО и их семей, инвалидов, а также семей с детьми, приобретающих автомобили в ДФО.

В программе могут участвовать автомобили с ДВС стоимостью до 2 миллионов рублей, набравшие по локализации не менее 1,6 тыс. баллов.