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Дилеры просят кабмин ввести льготы на покупку машин из-за обвала авторынка

РОАД предложила ввести льготные госкредиты на автомобили со ставкой до 10%

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин обратился к Правительству РФ с просьбой ввести льготные госпрограммы кредитования со ставкой не более 10% годовых в рублях для авторетейла, продавцов и покупателей автомобилей. Обращение направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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В письме сказано, что льготные кредиты позволят простимулировать и поддержать рынок продаж автотранспорта.

В письме глава РОАД привел данные февраля 2025 года: продажи легковых машин снизились на 25%, грузовых – на 50%. Если не повлиять на сложившуюся ситуацию, бюджет РФ недополучит свыше 1 трлн рублей в виде НДС, налога на прибыль, а также других налоговых поступлений.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
13.03.2025 
Фото:Depositphotos
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