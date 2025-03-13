Дилеры просят кабмин ввести льготы на покупку машин из-за обвала авторынка
Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин обратился к Правительству РФ с просьбой ввести льготные госпрограммы кредитования со ставкой не более 10% годовых в рублях для авторетейла, продавцов и покупателей автомобилей. Обращение направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
В письме сказано, что льготные кредиты позволят простимулировать и поддержать рынок продаж автотранспорта.
В письме глава РОАД привел данные февраля 2025 года: продажи легковых машин снизились на 25%, грузовых – на 50%. Если не повлиять на сложившуюся ситуацию, бюджет РФ недополучит свыше 1 трлн рублей в виде НДС, налога на прибыль, а также других налоговых поступлений.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.
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Источник: ТАСС
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