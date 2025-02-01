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Что можно купить по программе льготного автокредитования в 2025 году

Сергей Зиновьев: В условия льготного автокредита укладывается не любая Лада

Как известно, Минпромторг продлил действие программ льготного автокредитования и лизинга – в 2025 году на целевые субсидии из бюджета выделено 18,4 млрд рублей. О том, как работают эти программы и кому они сейчас доступны, подробно рассказывает на страницах нового номера журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев.

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Отдельное внимание он уделяет обновленному списку автомобилей, доступных по программе льготного кредитования в 2025 году. Вот как он рассказывает о машинах, на которые сегодня можно оформить выгодный кредит.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Основная цель программ – поддержка спроса на машины российского производства. Поэтому купить со скидкой можно только некоторые модели. Главное требование к ним – высокий уровень локализации. Для автомобилей с ДВС действует ограничение максимальной розничной цены – не более 2 млн рублей. Для электромобилей ценового предела нет.

Список возможных приобретений невелик. Теоретически в 2 млн укладываются все Лады (кроме Ауры), все УАЗы и почти все ГАЗели полной массой до 3,5 т. Из электромобилей: Эволюты, Москвич 3е, Амберавто А5 и электрический Ларгус.

На сайтах многих банков висят устаревшие либо неполные перечни машин, попадающих под льготное кредитование. Например, ВТБ предлагает Ладу XRAY, давно снятую с производства. Также иногда по инерции указывают Haval Jolion, хотя его стартовая цена уже ушла за 2 млн.

Эти и другие нюансы придется уточнять у дилеров при подаче заявки на льготный кредит. В частности, не любая модификация Весты укладывается в условия кредита, отмечает эксперт.

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По лизингу вариантов больше: к названным моделям добавляются грузовики КАМАЗ (включая беспилотные!), Урал, Соллерс и автобусы восьми марок.

Какова субсидия по льготному автокредитованию в 2025 году, кому оно доступно, а также лайфхаки по быстрому оформлению кредита – в февральском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Скидки не для всех» из журнала «За рулем» № 02 за 2025 год.

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Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 6853
01.02.2025 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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