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Дилеров хотят лишить комиссии за кредиты: что будет с ценами

НАС предложил уменьшить комиссию дилеров за выдачу автокредитов до 4%

Национальный автомобильный союз России (НАС) предложил ЦБ РФ законодательно ограничить доходы автодилеров от выдаваемых автосалонами кредитов, а также запретить продавцам навязывать допуслуги. Документ направлен на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

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В письме отмечается, что автокредиты обходятся гражданам все дороже, ставка находится в диапазоне от 26 до 30% годовых. Комиссия за оформление займа у крупных автодилеров достигает 9% от размера кредита. Эти расходы банка на продвижение кредитного продукта перекладываются на покупателей, заявили в НАС.

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В организации предлагают зафиксировать кредитную комиссию дилеров на уровне не выше 4%. Если организация не будет соблюдать данное требование, предлагается ввести уголовную и административную ответственность для юрлиц. Автосалоны получают до 50% от стоимости реализованных страховых продуктов, такую же долю они имеют от стоимости любых дополнительных товаров и услуг, пояснили в НАС.

Также организация требует установить жесткий запрет на навязывание любых дополнительных товаров, работ и услуг.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
28.03.2025 
Фото:Depositphotos
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