Дилеров хотят лишить комиссии за кредиты: что будет с ценами
Национальный автомобильный союз России (НАС) предложил ЦБ РФ законодательно ограничить доходы автодилеров от выдаваемых автосалонами кредитов, а также запретить продавцам навязывать допуслуги. Документ направлен на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
В письме отмечается, что автокредиты обходятся гражданам все дороже, ставка находится в диапазоне от 26 до 30% годовых. Комиссия за оформление займа у крупных автодилеров достигает 9% от размера кредита. Эти расходы банка на продвижение кредитного продукта перекладываются на покупателей, заявили в НАС.
В организации предлагают зафиксировать кредитную комиссию дилеров на уровне не выше 4%. Если организация не будет соблюдать данное требование, предлагается ввести уголовную и административную ответственность для юрлиц. Автосалоны получают до 50% от стоимости реализованных страховых продуктов, такую же долю они имеют от стоимости любых дополнительных товаров и услуг, пояснили в НАС.
Также организация требует установить жесткий запрет на навязывание любых дополнительных товаров, работ и услуг.
Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: «Газета.Ru»
Обзор выгодных предложений от банков
ВТБ – рассчитать автокредит
Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.
Т-Банк (бывший Тинькофф) – рассчитать автокредит
Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.
Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.
Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.
Совкомбанк – рассчитать кредит
Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.
Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.
|
Реклама:
ПАО Банк ВТБ, ИНН: 7702070139, erid 25H8d7vbP8SRTvG5CvuVeP
ООО "Тинькофф.Партнеры", ИНН: 7743369908, erid 25H8d7vbP8SRTvK4GjQXjd
ПАО "СОВКОМБАНК", ИНН: 4401116480, erid 25H8d7vbP8SRTvGZQjr3pW