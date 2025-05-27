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Программу льготного автокредита расширили: кому еще доступна скидка

Минпромторг расширил программу льготных автокредитов на семьи с двумя детьми

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Минпромторг России включил в перезапущенную программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль» семьи с двумя детьми.

«С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», – пишет «Интерфакс».

Перезапустить программу решили в середине мая. Тогда акцент в информировании о программе делался на многодетные семьи.

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В рамках действующей программы льготного автокредитования для отдельных групп населения базовая скидка при покупке машины равна 20%, а для жителей Дальнего Востока – 25% от цены автомобиля с ДВС. При покупке электрокара скидка составит 30%. В рамках программы «Семейный автомобиль» подразумевается скидка в 10% от стоимости машины.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

Источник: «Интерфакс»

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Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
27.05.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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