Программу льготного автокредита расширили: кому еще доступна скидка

Минпромторг расширил программу льготных автокредитов на семьи с двумя детьми

Минпромторг России включил в перезапущенную программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль» семьи с двумя детьми.

«С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», – пишет «Интерфакс».

Перезапустить программу решили в середине мая. Тогда акцент в информировании о программе делался на многодетные семьи.

В рамках действующей программы льготного автокредитования для отдельных групп населения базовая скидка при покупке машины равна 20%, а для жителей Дальнего Востока – 25% от цены автомобиля с ДВС. При покупке электрокара скидка составит 30%. В рамках программы «Семейный автомобиль» подразумевается скидка в 10% от стоимости машины.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

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Источник: «Интерфакс»

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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