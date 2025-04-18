Надежный японский кроссовер можно купить в России дешевле 2 млн рублей

В России появились в продаже новые кроссоверы Honda WR-V по цене от ₽1,7 млн

В Россию продолжают поставлять по параллельным каналам кроссоверы Honda WR-V, сейчас цена автомобиля начинается от 1,71 млн рублей. За столько автомобиль готова привезти фирма из Владивостока. Уточняется, что это будет праворульная версия.

У автомобиля есть кожаный мультируль, климат-контроль, мультимедиа с сенсором, камера заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска и другое.

Honda WR-V

Еще несколько компаний из Владивостока готовы привезти праворульный Honda WR-V за 1 760 000-1 800 000 рублей. Из наличия таких автомобилей продается мало. Дешевле всего они стоят в Приморье: во Владивостоке новый Honda WR-V предлагают за 2 440 000 рублей, а в Дальнегорске за 2 540 000.

Автомобили оснащаются 1,5-литровым 121-сильным атмосферником и вариатором. Привод передний.

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Источник: Автоновости дня