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Вице-президент Honda с позором покинул свой пост за «неподобающее поведение»

Вице-президент Honda Синдзи Аояма подал в отставку из-за неподобающего поведения

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Financial Times сообщает: Вице-президент автомобилестроительной корпорации Honda Синдзи Аояма подал в отставку после обвинений в «неподобающем поведении» на общественном мероприятии.

Honda отказалась от конкретизации обвинений против Аоямы. Однако сам факт увольнения значителен. Традиционно японская корпоративная культура отличалась значительной лояльностью и терпимостью к ошибкам сотрудников, особенно на высоких должностях.

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Сейчас же, как отмечает FT, ситуация меняется. Японское трудовое законодательство всё более активно включает в сферу регулирования поведение сотрудников вне рабочего времени, если оно может нанести ущерб репутации компании. Увольнение Аоямы – яркое тому подтверждение.

Из-за скандала гендиректор Honda Тосихиро Мибе решил вернуть компании 20% своей зарплаты за два последних месяца.

Источник: Financial Times

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
13.04.2025 
Фото:Unsplash
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