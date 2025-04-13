Вице-президент Honda с позором покинул свой пост за «неподобающее поведение»

Вице-президент Honda Синдзи Аояма подал в отставку из-за неподобающего поведения

Financial Times сообщает: Вице-президент автомобилестроительной корпорации Honda Синдзи Аояма подал в отставку после обвинений в «неподобающем поведении» на общественном мероприятии.

Honda отказалась от конкретизации обвинений против Аоямы. Однако сам факт увольнения значителен. Традиционно японская корпоративная культура отличалась значительной лояльностью и терпимостью к ошибкам сотрудников, особенно на высоких должностях.

Сейчас же, как отмечает FT, ситуация меняется. Японское трудовое законодательство всё более активно включает в сферу регулирования поведение сотрудников вне рабочего времени, если оно может нанести ущерб репутации компании. Увольнение Аоямы – яркое тому подтверждение.

Из-за скандала гендиректор Honda Тосихиро Мибе решил вернуть компании 20% своей зарплаты за два последних месяца.

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Источник: Financial Times