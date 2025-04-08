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Юбилей одного из самых популярных кроссоверов отметили крутым концептом на его базе

Honda выпустила концепт кемпера на базе кроссовера CR-V к 30-летию модели

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Тридцать лет – солидный юбилей, особенно для автомобиля, успевшего завоевать сердца миллионов. Honda CR-V, отмечая эту знаменательную дату, представила миру концепт-кар, воплощающий мечты о свободе и путешествиях – CR-V Dream Pod.

Это не просто модификация популярного кроссовера, это полноценный компактный кемпер, созданный на базе плагин-гибридной версии CR-V. Фишкой концепта, безусловно, является его модульная система в багажном отделении. Эта инновация превращает обычный кроссовер в уютное и функциональное жилое пространство.

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После складывания задних сидений модуль трансформируется в полноценное спальное место с комфортабельным двуспальным матрасом. Это позволяет забыть о поиске гостиниц и наслаждаться отдыхом на природе, не жертвуя комфортом.

В нижней части модуля скрыт удивительно продуманный выдвижной отсек – настоящая мини-кухня на колёсах. Здесь разместилась компактная газовая плитка, складная раковина и множество ниш для хранения кухонной утвари. Всё необходимое для приготовления пищи в дороге находится под рукой, экономя драгоценное время и место.

Honda CR-V Dream Pod
Honda CR-V Dream Pod

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Honda не остановилась на основной модульной системе. CR-V Dream Pod дополнен целым рядом практичных аксессуаров, призванных максимизировать удобство путешествий.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 16
08.04.2025 
Фото:Honda
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Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-30