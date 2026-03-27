Электромобили в такси — кто за это заплатит?

Максим Кадаков: Без господдержки «такси-электричек» цены на поездки будут расти

Дополнением к закону о такси может стать введение квоты на закупку электромобилей российской сборки.

Предполагается обязать сервисы такси при обновлении техники покупать машины с таким расчетом, чтобы не менее 5% автопарка пришлось на российские «электрички».

Как стало известно накануне, такую меру предложила ввести Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) – по мнению авторов идеи, введение квоты должно дать стабильный спрос на электромобили в размере 4 тысяч машин в год.

Собираемый на «Москвиче» электрохэтчбек Umo 5 уже используется в московском Яндекс Такси
Собираемый на «Москвиче» электрохэтчбек Umo 5 уже используется в московском Яндекс Такси

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

Электромобили в такси — кто за это заплатит?

– В традиционном понимании квота — это не просто норма, а некое ограничение, лимит. Здесь же все наоборот: в данном случае квота – это минимум. То есть, в представлении АПОЭ, при обновлении таксопарка, не менее 5% закупаемого транспорта должно быть электрическим.

Нужно ли это самим таксопаркам? При нынешних ценах на электромобили – не очень. Значит, снова нужна будет господдержка. Пока непонятно, в каком объеме – минимум в том размере, чтобы электротакси не обходилось дороже, чем бензиновая машина, с учетом особенностей эксплуатации, наличия/необходимости ЭЗС и так далее.

Если же не будет господдержки, а норму введут, заплатит пассажир такси – из-за неизбежного повышения тарифов на перевозки.

Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
27.03.2026 
