«Яндексмобиль» загнали на Север — сдюжит или нет?

Электромобиль Umo 5 проходит климатические испытания в Новом Уренгое

Электрический кросс-хэтчбек Umo 5 заметили на улицах Нового Уренгоя – присланную подписчиком фотографию опубликовал Telegram-канал «Автопоток».

В комментарии к посту пришел Тембот Керефов, генеральный директор компании «Яндекс Электро». Он подтвердил, что электромобили Umo 5 активно тестируются в ЯНАО. Топ-менеджер поделился еще одной фотографией, где машина запечатлена напротив электронного табло с температурой -35°С, а также ответил на вопрос о том, какой запас хода демонстрирует электромобиль в условиях лютых российских холодов.

«220-280 км в –30°С с холодного старта, 300-350 в –20°С. Очень довольны», – отметил Керефов.

«Яндексмобиль» загнали на Север — сдюжит или нет?

Напомним, Umo 5 – это клон GAC Aion Y Plus, локализуемый на заводе «Москвич». Первые собранные машины уже начали работать в столичном такси. Проект, реализуемый совместно компаниями «Яндекс Электро», «Москвич» и «ЭМ Рус» (EVM), рассчитан в первую очередь на таксопарки, но предполагается и продажа частным клиентам. Официальный старт намечен на апрель, цена составит от 2,5 млн рублей – по всей вероятности, с учетом госсубсидии.

Umo 5 на улицах Нового Уренгоя
Umo 5 на улицах Нового Уренгоя

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
Фото:Автопоток, Тембот Керефов
22.03.2026 
Фото:Автопоток, Тембот Керефов
