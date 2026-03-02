Новые такси сборки «Москвича» уже вышли на линию

В такси Москвы заработали электрокроссоверы UMO 5, собранные на заводе «Москвич»

Первые электрические кроссоверы UMO 5 уже начали работать в московском такси, сообщает разместивший фотофакт источник.

На снимке – UMO 5, являющийся клоном китайского GAC Aion Y Plus, в ливрее российского оператора такси, запечатлен на московской улице. Автор поста сообщает, что читатель «сфотографировал такой электромобиль на линии». Отметим, что официального подтверждения этих данных пока нет (возможно, пока речь лишь о тестовой эксплуатации), но 20 февраля Сергей Собянин сообщал, что первые 100 собранных автомобилей будут переданы таксопаркам.

Это произошло на церемонии запуска крупноузловой сборки таких автомобилей на заводе «Москвич». Российская версия получила соответствующую адаптацию – в частности, интеграцию сервисов Яндекса. Напомним, UMO – совместный проект ЭМ Рус (EVM), «Москвича» и «Яндекс Электро». Подразделение IT-компании занимается реализацией UMO 5 в РФ.