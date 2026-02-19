В России запускают роботакси — подробности
Компания Яндекс официально заявила, что до конца 2026 года запустит до 200 автономных легковых авто.
Ровно 100 машин из этого количества будут предназначены для роботакси в рамках сервиса Go, а еще 100 предполагается использовать в исследовательских целях и для развития технологий, говорится в сообщении компании. Ожидается и прогресс по беспилотным грузовикам: в 2026-м их автопарк вырастет на 70 автомобилей, а сейчас эти машины уже тестируются крупнейшими российскими ретейлерами.
Что касается легкового беспилотного такси, Яндекс начал развивать это направление еще в 2017 году – шли испытания прототипов на базе Hyundai Sonata, в 2023-м беспилотное такси должно было запуститься в московском районе Ясенево. Тогда тема не пошла – в моменте более востребованными и реальными оказались вышеупомянутые беспилотные грузовые фуры.
Напомним, что недавно Яндекс сертифицировал кроссовер под собственной маркой UMO – вполне возможно, беспилотное такси будет базироваться именно на этой платформе.
