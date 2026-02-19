В России запускают роботакси — подробности

До конца 2026 года в сервисе Яндекс Go появится 100 автомобилей роботакси

Компания Яндекс официально заявила, что до конца 2026 года запустит до 200 автономных легковых авто.

Ровно 100 машин из этого количества будут предназначены для роботакси в рамках сервиса Go, а еще 100 предполагается использовать в исследовательских целях и для развития технологий, говорится в сообщении компании. Ожидается и прогресс по беспилотным грузовикам: в 2026-м их автопарк вырастет на 70 автомобилей, а сейчас эти машины уже тестируются крупнейшими российскими ретейлерами.

Что касается легкового беспилотного такси, Яндекс начал развивать это направление еще в 2017 году – шли испытания прототипов на базе Hyundai Sonata, в 2023-м беспилотное такси должно было запуститься в московском районе Ясенево. Тогда тема не пошла – в моменте более востребованными и реальными оказались вышеупомянутые беспилотные грузовые фуры.

GAC Aion Y Plus – перспективный электромобиль UMO U5 от Яндекса будет его клоном

Напомним, что недавно Яндекс сертифицировал кроссовер под собственной маркой UMO – вполне возможно, беспилотное такси будет базироваться именно на этой платформе.

