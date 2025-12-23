Экология
Электромобиль Яндекса прошел сертификацию

Яндекс провел сертификацию своего электрокроссовера UMO U5

На электрический кроссовер UMO U5, который является клоном GAC Aion Y Plus, получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), сообщает телеграм-канал «Автопоток».

Проектом ведет подразделение «Яндекс.Электро», а производством совместно займутся компания «ЭМ Рус» и автозавод «Москвич». Напомним, в ноябре «Яндекс» зарегистрировал товарный знак UMO в Роспатенте 12 ноября по классам 12 и 37, что включает в себя автомобили и зарядные устройства. В презентации компании сообщается, что стоимость нового автомобиля составит 2,4 миллиона рублей, с учетом государственной поддержки на электротранспорт в размере 925 тысяч рублей.

Мотор UMO U5 имеет мощность 204 л.с., а запас хода может варьироваться от 300 до 400 км в зависимости от условий. Время зарядки литий-железо-фосфатной батареи емкостью 63 кВтч с 20% до 80% составляет 30 минут.

Кроме того, портал «Китайские автомобили» сообщает, что «Яндекс» планирует вывести на рынке ЕАЭС два кроссовера Xpeng G9 и G6. В настоящее время они проходят сертификацию в Беларуси.

Источник:  Автостат
23.12.2025 
