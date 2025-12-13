Экология
GAC Aion Y Plus – мощность 204 л.с., передний привод, запас хода 300-430 км, зарядка 20-80% – за полчаса
Яндекс запустит автомобиль такси под собственным брендом
Цена электромобиля UMO 5 от Яндекса составит...
Интерьер Kia Seltos
Раскрыты подробности о новом поколении доступного кроссовера Kia
Kia Seltos второго поколения построен на...
iCaur V27
Стала известна примерная цена ожидаемого в России рамного внедорожника
iCaur V27 выйдет на рынок РФ в 2026 году с...

Яндекс запустит автомобиль такси под собственным брендом

Цена электромобиля UMO 5 от Яндекса составит 2,4 млн рублей

Яндекс работает над автомобилем такси под собственным брендом, сообщает источник со ссылкой на имеющуюся в распоряжении информацию из презентации проекта.

По данным издания, автомобиль получит название UMO 5. Отмечается что регистрация товарного UMO в реестре Роспатента произошла 12 ноября. Сам же автомобиль будет представлять собой копию электрического компакт-кроссовера GAC Aion Y Plus. При благоприятном ходе переговоров с китайскими партнерами, производство таких машин на одном из российских заводов может начаться в 2026 году, пишет издание.

В изученной журналистами презентации отмечается, что учетом госсубсидии на электротранспорт в размере 925 000 рублей стоимость UMO 5 составит 2,4 млн рублей. Напомним ориентировочная цена перспективного Атома с госсубсидией – 2,975 млн рублей (и 3,9 млн – без нее).

При этом для UMO 5 предполагаются лизинговые платежи по 69 000 рублей в месяц, если первоначальный взнос нулевой, а срок аренды составляет 4 года. В комплектацию машины войдут 6 подушек безопасности, мультимедиа 14,6", круговой обзор, комплект обогревов, светодиодные фары. По классификатору «Яндекс такси», машина соответствует классу «Комфорт+» для Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в презентации. Расчетная стоимость годовой эксплуатации UMO 5 – 405 000 рублей, на 255 000 рублей дешевле аналогичной бензиновой машины.

Источник:  Ведомости
Иннокентий Кишкурно
13.12.2025 
