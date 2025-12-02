В Сеть утекли цены на первый российский электромобиль

Цены на электрокар Атом, мощностью 204 л.с., будут начинаться от 3,9 млн рублей

Официально цены пока не объявлены, но в Сеть утекли скриншоты с сайта Атома.

Его ориентировочная розничная стоимость составляет 3,9 млн рублей, однако с государственной субсидией для конечного потребителя цена снижается до более привлекательных 2,975 млн рублей. Это делает новинку конкурентоспособной на фоне электромобиля Москвич 3е, чья цена с аналогичной поддержкой начинается от 3,025 млн рублей.

Под капотом Атома скрывается 204-сильный электромотор, который разгоняет компактный кроссовер с габаритами 3995 х 1780 мм до 100 км/ч всего за 8 секунд, а его максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

Тяговая батарея емкостью 77 кВт·ч обеспечивает запас хода до 500 км по циклу WLTC. Владельцы смогут быстро пополнить заряд: с 20% до 80% батарея восстанавливается за 30 минут на мощной станции.

Производитель предоставит будущим покупателям гарантию на 5 лет или 150 тысяч км пробега. Интересной особенностью автомобиля станет возможность переноса персональных настроек водителя на любой автомобиль «Атом», что особенно удобно для пользователей каршеринга. Помимо версии для частных клиентов, будут предложены специальные модификации для такси, служб доставки и государственных нужд.

Частным покупателям «Атом» предложит палитру из пяти цветов: классические белый и черный, яркий лазурный, глубокий баклажановый и нежный светло-голубой.

Маневренность электрокара в городских условиях обеспечат клиренс в 170 мм и один из самых компактных радиусов разворота в классе – всего 4,9 метра.

Поскольку официального объявления цен еще не было, а в Сеть уже попала эта информация, можно ожидать, что старт продаж не за горами.

