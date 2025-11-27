Экология
Электромобиль Атом встал на конвейер
27 ноября
Электромобиль Атом встал на конвейер
Завод «Москвич» начал тестировать конвейерную...
Продажи «китайцев» с пробегом в России выросли за счет новых машин
27 ноября
Продажи «китайцев» с пробегом в России выросли за счет новых машин
НАПИ: продажи подержанных китайских автомобилей...
Простые способы вернуть прозрачность запотевшим автомобильным стеклам
27 ноября
Простые способы вернуть прозрачность запотевшим автомобильным стеклам
Как быстро решить проблему запотевших стекол...

Электромобиль Атом встал на конвейер

Завод «Москвич» начал тестировать конвейерную сборку электромобилей Атом

На конвейере завода «Москвич» собрали предсерийный экземпляр электромобиля Атом.

Этот автомобиль – первый из серии PT (Plant Trial), которая нужна для отработки всех нюансов серийной сборки. На этом этапе заводчане проверят проектные показатели: время цикла, повторяемость и качество процессов. В пресс-службе проекта «Атом» отмечают, что машины PT-серии – это полноценные автомобили, созданные по тем же технологиям и стандартам, которые будут применяться в серийном производстве.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Параллельно с этим команда проекта тестировала бортовую электронику Атома: поставлена последняя версия ПО, проведены диагностика аппаратных модулей и проверка работы сервисов в реальной эксплуатации. Особое внимание уделили совместной работе блоков управления и обновлению их ПО.

«Мы прошли самую тяжелую и важную веху любого автомобильного проекта – запущен конвейер, на нем собираются целевые Атомы с использованием всех серийных компонентов. Это означает, что после сборки тестовых партий последует долгожданный запуск серийных продаж! За Атомом следит более 200 тысяч человек в социальных сетях. И для тех визионеров, кто участвовал в программе раннего бронирования Атомов, мы уже готовим особую лимитированную серию автомобилей с включенными пакетами и сервисами», – сообщил генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк.

В ближайших планах у команды проекта – испытания серии PT и параллельная подготовка завода к массовому производству. Официальную дату старта серийной сборки обещают сообщить дополнительно. Напомним, запуск Атома на заводе «Москвич» должен состояться до конца 2025 года.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Иннокентий Кишкурно
27.11.2025 
