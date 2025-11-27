Электромобиль Атом встал на конвейер

Завод «Москвич» начал тестировать конвейерную сборку электромобилей Атом

На конвейере завода «Москвич» собрали предсерийный экземпляр электромобиля Атом.

Этот автомобиль – первый из серии PT (Plant Trial), которая нужна для отработки всех нюансов серийной сборки. На этом этапе заводчане проверят проектные показатели: время цикла, повторяемость и качество процессов. В пресс-службе проекта «Атом» отмечают, что машины PT-серии – это полноценные автомобили, созданные по тем же технологиям и стандартам, которые будут применяться в серийном производстве.

Параллельно с этим команда проекта тестировала бортовую электронику Атома: поставлена последняя версия ПО, проведены диагностика аппаратных модулей и проверка работы сервисов в реальной эксплуатации. Особое внимание уделили совместной работе блоков управления и обновлению их ПО.

«Мы прошли самую тяжелую и важную веху любого автомобильного проекта – запущен конвейер, на нем собираются целевые Атомы с использованием всех серийных компонентов. Это означает, что после сборки тестовых партий последует долгожданный запуск серийных продаж! За Атомом следит более 200 тысяч человек в социальных сетях. И для тех визионеров, кто участвовал в программе раннего бронирования Атомов, мы уже готовим особую лимитированную серию автомобилей с включенными пакетами и сервисами», – сообщил генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк.

В ближайших планах у команды проекта – испытания серии PT и параллельная подготовка завода к массовому производству. Официальную дату старта серийной сборки обещают сообщить дополнительно. Напомним, запуск Атома на заводе «Москвич» должен состояться до конца 2025 года.

