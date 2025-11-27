Стали известны коэффициенты ОСАГО, о которых никто не знал! — это законно?

Оказалось, что для ОСАГО важен пол, регион (нет, не Москва) и марка автомобиля

Мы привыкли думать, что стоимость полисов ОСАГО везде и для всех одинакова (в зависимости от стажа, мощности автомобиля, степени аварийности и т.д.), так как обязательное страхование четко регламентируется законами. Вы удивитесь, но это не так.

Банки.ру провели исследование и выяснили, где российские водители платят за обязательную страховку больше всего, а где цена полиса равна стоимости одной заправки.

Где продают самые дорогие полисы ОСАГО

Если вы живете в одном из этих регионов, примите наши соболезнования – сэкономить на «автогражданке» у вас не получится. Ниже представлена средняя стоимость полиса в самых «дорогих» регионах страны.

Тюменская область – 9300 рублей. Это абсолютный рекорд. Для сравнения: в центральной России за эти деньги можно купить два полиса ОСАГО. Видимо, суровые морозы и большие расстояния кажутся страховщикам источниками дополнительного риска (и дополнительного дохода).

Камчатский край – 8400 рублей. Жить на краю земли дорого во всех смыслах. Даже страховка стоит почти как билет на самолет.

Хабаровский край – 8300 рублей. Дальневосточная романтика обходится недешево. Хабаровчане, сочувствуем вам. Зато виды у вас красивые.

Архангельская область – 8200 рублей. Говорят, у поморов хорошие зарплаты, но означает ли это, что и за страховку они должны платить больше?

Новосибирская область – 8000 рублей. Замыкает нашу «великолепную пятерку» столица Сибири. Суровые здесь не только зимы, но и цены на страховку.

Важно помнить: это именно среднее значение. Конкретно для вас цена может оказаться заметно ниже, если, допустим, у вас большой стаж и «чистая» история вождения. Или, наоборот, значительно выше, если вы молодой водитель без опыта, часто попадали в аварии или решили застраховать мощный внедорожник.

При выборе страховки усредненные цифры – это, скорее, ориентир. Планировать бюджет на покупку ОСАГО лучше, исходя из калькуляции именно по вашим параметрам. В интернете сегодня очень много агрегаторов, которые помогут произвести примерный расчет.

Где продают самые дешевые полисы ОСАГО

Жители этих регионов не переплачивают за ОСАГО:

Орловская область – 4700 рублей (еще раз: это почти в два раза дешевле, чем в Тюмени);

Курская область – 5000 рублей;

Псковская, Белгородская и Тамбовская области – 5100 рублей.

Разница между самым дорогим и самым дешевым регионом составляет почти 5000 рублей. На эти деньги можно купить пару баков бензина или, что для многих не менее актуально, оплатить пару штрафов с дорожных камер. Кстати, недавно эксперт «За рулем» проанализировал, насколько справедливы штрафы с камер, и пришел к интересным выводам. Подробнее об этом читайте в нашем материале «Почему штрафов стало так много и что за этим стоит?».

Где ОСАГО покупают больше всего

Количество купленных полисов напрямую связано с числом машин на дорогах. Тут без сюрпризов:

Москва – 9% всех полисов ОСАГО (средняя цена 7300 рублей);

Московская область – 6% (7000 рублей);

Краснодарский край – 5% (6600 рублей);

Санкт-Петербург – 4% (7200 рублей);

Свердловская область – 4% (5900 рублей).

Коэффициенты ОСАГО, не прописанные в законах

Параллельно исследователи выявили несколько неожиданных закономерностей. К примеру, кто-то платит за страховку заметно больше только потому, что моложе или владеет Toyota, а кто-то, напротив, выигрывает в цене из-за возраста и менее популярной марки машины.

Есть нюансы, которые стоит знать, чтобы понимать, почему ваш полис обошелся дороже соседского – и что с этим можно сделать.

Чем отличается ОСАГО для мужчин и женщин

Мужчины покупают полисов ОСАГО в четыре раза больше, чем женщины (80% против 20%), но платят в среднем 6300 рублей. Женщины отдают за страховку в среднем 7700 рублей – на 22% больше. Видимо, страховщики видят в женском стиле вождения больше рисков, что не предусматривается никакими законами или нормами.

Как возраст влияет на стоимость ОСАГО

Чем меньше у вас водительский стаж, тем дороже обойдется страховка. Молодые люди платят в среднем 10 600 рублей, а водители с опытом более 40 лет – только 4300 рублей. Но аккуратность не всегда зависит от возраста.

Как марка автомобиля влияет на стоимость ОСАГО

Владельцы Lada знают толк в выгодных покупках – их ОСАГО обходится в среднем в 5100 рублей. Это самый дешевый полис среди популярных марок. А вот хозяевам Toyota придется раскошелиться на 7000 рублей, Kia и Hyundai – 6600 рублей, Nissan — 6500 рублей. Причины такого неравенства авторы исследования не уточняют, но мы рискнем предположить, что дело тут во внутренней статистике аварийности страховщиков, стоимости запчастей и среднем размере выплат по ДТП.

Как сэкономить на ОСАГО

Средняя стоимость ОСАГО в первом полугодии 2025 года составила 6600 рублей. Самые выгодные месяцы для покупки – март, апрель и май, когда средняя цена держалась на уровне 6400 рублей. Самый дорогой месяц – июнь с его 6900 рублями. Вывод: покупать полис лучше заранее, весной.

Выводы

География цен на ОСАГО в России выглядит почти как климатическая карта. Чем дальше на восток и север, тем «холоднее» (дороже). Центральная Россия пока держит цены на относительно приемлемом уровне.

Средний чек за полис в стране составляет порядка 6600 рублей, что на 4% меньше, чем во втором полугодии 2024 года. Это можно считать маленькой победой каждого автомобилиста.

Но даже если ценник на страховку кажется вам непомерно высоким, это не повод ездить без полиса ОСАГО. Согласно ст. 12.37 КоАП РФ, если водитель:

вообще не оформил ОСАГО – штраф от 5000 до 8000 рублей;

не вписан в полис – штраф 500 рублей;

управляет машиной в период, не предусмотренный полисом, – штраф 500 рублей.

И не забывайте, что ОСАГО – это финансовая защита при ДТП: страховка практически всегда стоит дешевле ремонта автомобиля.

