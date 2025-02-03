ОСАГО-2025: что изменилось, что изменится и что надо изменить

Эксперт Зиновьев обосновал необходимость поднять выплаты по ОСАГО

Правила ОСАГО видоизменяются каждый год.

Вот что изменилось в 2025-м

С 1 января

Закон об ОСАГО начал действовать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях;

Единый полис для России и Беларуси (требуется дополнительное соглашение со страховщиком и доплата);

Дистанционное онлайн-урегулирование ДТП (требуется дополнительное соглашение со страховщиком);

Новый штраф – за повторное отсутствие ОСАГО, 3000–5000 рублей (размер штрафа за «первичное» отсутствие не изменился: 800 руб­лей).

С 1 марта

Стартует эксперимент сроком на один год: выявлять отсутствие полиса будут камеры, штрафов выписывать пока не будут;

Полис ОСАГО исключается из числа документов, обязательных при постановке на учет; исчезает 10‑дневный период, когда можно было ездить без полиса.

19 марта, 19 июня, 19 сентября и 19 декабря – плановые обновления справочников стоимости запчастей.

1 апреля произойдет автоматический пересмотр коэффициента аварийности (КБМ).

Что с выплатами по ОСАГО

Вопрос начисления выплат как был, так и остается болезненным. Все чаще насчитанной страховщиком суммы не хватает на ремонт автомобиля, пострадавшего в аварии.

Интересный факт: объем накладных расходов страховщиков на судебное урегулирование дел по ОСАГО достиг рекордных 3,4 млрд руб. На каждый рубль выплаты по суду пришлось 1,66 рублей накладных расходов. Тем не менее, страховщикам часто выгоднее решать споры так, нежели сразу полюбовно выплатить клиентам.

Между тем, совокупная чистая прибыль автостраховщиков в 2023 году составила 302 млрд рублей, а в 2024‑м – в районе 340 млрд рублей! И это наводит на размышления.

Расходы и прибыль

За десять лет средний полис ОСАГО подорожал несущественно – всего-то на 27%. Тогда как средняя выплата выросла вдвое.

Но радоваться тут нечему, ибо за тот же срок прибыли страховщиков выросли примерно на 280% – соразмерно цене автомобилей. Как им это вообще удается?

Одна из причин, тормозящих рост выплат, – низкая планка максимальной выплаты. Ее индексировали аж в 2014 году, и поныне это всё те же 400 тысяч рублей. Хотя запчасти подорожали втрое.

Для Лады Гранты на эти деньги и сейчас можно поменять почти полмашины. Но для многих иномарок хватит только на бампер и одну фару. Идея единой планки для слишком разных машин была сомнительной с самого начала. Теперь сомнения усугубились до крайности.







Поднять планку!

Самое очевидное решение – поднять лимит выплат. И такие благородные побуждения есть, но они почему-то несоразмерны общему росту цен. Фракция ЛДПР в Госдуме в конце 2024 года направила правительству законопроект о повышении с 1 сентября лимита выплат ОСАГО: по ущербу автомобиля – с 400 до 520 тысяч, по ущербу жизни и здоровью – с 500 до 650 тысяч рублей.

Хотя справедливой представляется сумма 1–1,2 млн рублей. И ее не мешало бы дополнить какими-нибудь бонусами. Например, скидками для безаварийных водителей. По оценке Российского союза автостраховщиков, таких в России около 30%, в некоторых регионах – свыше 40%. Выплат они не получают, а только оплачивают ремонт тем, у кого по несколько аварий в год. Вполне логично скостить им, скажем, половину стоимости полиса.

Недавно стало известно, что Минфин отказал в увеличении сумм выплат по ОСАГО из-за риска подорожания полиса.