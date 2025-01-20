В России хотят увеличить выплаты по ОСАГО и за вред потерпевшему

В Госдуме предложили увеличить максимальную сумму выплат по ОСАГО до ₽650 тысяч

Максимальная сумма выплат по ОСАГО должна составлять 650 тысяч рублей. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Предлагается внести изменения в федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", согласно которым страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, устанавливается в размере 650 тыс. рублей в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего», – говорится в соответствующем законопроекте.

Кроме того, за вред, причиненный имуществу каждого потерпевшего, предлагается выплачивать 520 тысяч рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Нилов напомнил, что на текущий момент компенсации по ОСАГО составляют 500 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно. При этом депутат указал на выросшие за последние годы страховые тарифы, подорожавшие запчасти и восстановительный ремонт автотранспорта. Поэтому Нилов считает, что эти факторы «свидетельствуют о необходимости пересмотра размера страховых сумм».

Предлагаемое увеличение страховых сумм на 30% не повлечет увеличения предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях), а также коэффициентов страховых тарифов, убежден парламентарий. В случае одобрения Госдумой РФ законопроекта он вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года.

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Источник: tass.ru