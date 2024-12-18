Москвичей начнут штрафовать первыми: в России весной 2025 года стартует эксперимент

Названы регионы РФ, в которых водителей в 2025 году проверят на наличие ОСАГО

Первыми регионами для эксперимента по проверке наличия полисов ОСАГО через комплексы фиксации нарушений в 2025 году станут Москва, Свердловская и Волгоградская области. Об этом заявил руководитель «Национальной Страховой Информационной Системы» Николай Галушин.

При этом он подчеркнул, что первые штрафы за отсутствие полисов в автоматическом режиме начнут выписывать не раньше осени 2026 года.

Предполагалось, что проверка наличия или отсутствия полиса ОСАГО будет сопровождать фиксацию какого-либо другого нарушения ПДД. Но, по последним данным, камеры будут сканировать весь трафик машин без исключения.

На первых этапах автовладельцев без полиса ОСАГО не будут наказывать штрафами, в их отношении ограничатся отправкой уведомления через сервис госуслуг о необходимости оформить страховку.

Напомним, в России с 1 января 2025 года вступит в силу новая мера ответственности за передвижение на автомобиле без ОСАГО. В середине декабря Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки в КоАП, согласно которым штрафы вырастут от трех до пяти тысяч рублей за повторное нарушение. Отдельным нормативным актом планируется прописать ограничение на применение такого штрафа – не чаще раза в сутки.

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Источник: auto.ru