Нерационально: суммы компенсаций по ОСАГО не увеличат

Минфин отказал в увеличении сумм выплат по ОСАГО из-за риска подорожания полиса

Минфин России выдал отрицательное заключение на инициативы о введении компенсации ущерба при отсутствии ОСАГО виновника аварии и увеличении лимитов выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минфине считают, что повышение компенсации в случае отсутствия ОСАГО у виновника ДТП увеличит нагрузку на бюджет страховых компаний, что ожидаемо приведет к росту стоимости ОСАГО.

«Задача сокращения количества случаев управления транспортным средством без ОСАГО является ключевой, однако ее решение не должно достигаться за счет увеличения тарифов добросовестных автовладельцев. Для решения вопроса неисполнения обязанности по заключению договора ОСАГО могут быть рассмотрены иные меры, например, внедрение камер фотовидеофиксации наличия договора ОСАГО», – уточняют в ведомстве.

Кроме того, увеличение суммы лимитов выплат по ОСАГО потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на величину около 10% для всех владельцев транспортных средств. Это создаст угрозу для финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков и приведет к снижению уровня доступности ОСАГО.

В Минфине считают приоритетной задачу сокращения количества случаев управления транспортным средством без ОСАГО, но при этом в ведомстве убеждены, что ее решение не должно быть за счет увеличения тарифов добросовестным автовладельцам.

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Источник: t.me/minfin