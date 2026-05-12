197 сил, автомат, полный привод: первый внедорожник новой российской марки

Новая российская марка Esteo представила свой первый внедорожник MX

Новый игрок на отечественном авторынке – марка Esteo – наконец рассекретила свой дебютный автомобиль.

Речь идёт о среднеразмерном премиальном внедорожнике с индексом MX, сообщили в пресс-службе холдинга «АГР», который и занимается продвижением бренда.

Габариты машины таковы: 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту. Колесная база при этом составляет 2800 мм. Под капотом у новинки – двухлитровый турбированный двигатель, выдающий 197 лошадиных сил. Работает он в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также системой полного привода. Дорожный просвет составляет 210 мм. Диодная оптика включает 472 LED-элемента.

В салоне установлены три независимых экрана: цифровая приборная панель (10,25 дюйма) с классическими «колодцами» отображения скорости и оборотов двигателя, основной монитор управления диагональю 15,6 дюйма и пассажирский дисплей на 12,3 дюйма с отдельным Bluetooth-каналом. В переднюю панель интегрированы в традиционные клавиши управления климатической установкой и аварийным сигналом. Интерьер дополнен контурной подсветкой на 256 оттенков.

Производство внедорожника развернут по методу полного цикла на заводе «АГР» в Шушарах. На российский рынок модель должна выйти уже этим летом – старт продаж запланирован на 2026 год.

