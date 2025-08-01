Почему штрафов стало так много и что за этим стоит?
Камеры фиксируют 93% нарушений ПДД, а это 193,7 млн случаев за год!
Превышение скорости, проезды на красный, выезды за стоп-линию – представьте, сколько инспекторов потребовалось бы, чтобы поймать всех нарушителей. Но теперь этим занимаются камеры, а люди сосредоточены на более сложных задачах: ловят пьяных, водителей без прав и тех, кто прячется за тонировкой. Но так ли все справедливо?
Штрафуют всех подряд – или есть исключения?
Камера не разберет, случайно вы нарушили ПДД или намеренно. А вот живой инспектор может и не штрафовать, а ограничиться предупреждением, но таких случаев становится все меньше. За последние годы число их упало на 15,5% в год, а лишение прав за встречку и вовсе стало редкостью. Почему за пьяную езду наказывают строго, а за выезд на полосу встречного движения – почти всегда только штрафом? И главное – работает ли это?
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:
– Как ни крути, уровень водительской дисциплины невысок. И многие нарушают сознательно.
Что с этим делать – непонятно. Может, 10–15 минут нравоучений от инспектора эффективнее, чем 10–15 штрафов без всякой потери времени? Не исключено.
Но пока что прогресс идет в сторону увеличения числа камер и их совершенствования. Прогноз: штрафов будет еще больше.
Публикация подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Дисциплина хромает» из журнала «За рулем» № 08 за 2025 год.