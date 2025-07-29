Уступая дорогу машине с мигалкой, нарушил ПДД — что за это будет? Разъяснения «За рулем»

Максим Кадаков: Водителя не накажут за нарушение ПДД при пропуске спецтранспорта

26 июля в России вступили в силу уточненные правила, разъясняющие, как водители должны пропускать спецтранспорт с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Обязанность уступить дорогу спецтранспорту существовала в ПДД и ранее, однако до сих пор не разъяснялось, как именно это надо делать. Внесенные в пункт 3.2 Правил дорожного движения поправки призваны устранить правовой пробел, имевший место практически всю историю существования ПДД в их нынешней реинкарнации.

Как было?

Несмотря на огромное количество поправок, сегодня мы пользуемся текстом, принятым без малого 32 года назад – в октябре 1993 года. Оказывается, все это время пункт 3.2 не содержал четкого регламента действий в той ситуации, когда к водителю по той же полосе движения приближается спецтранспорт с включенными спецсигналами.

От водителя требовалось, казалось бы, очевидное – уступить дорогу. Однако определение этого термина, данное в пункте 1.2, означало, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это вынуждало других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Выходит, что если к вам сзади приближается «скорая помощь» с включенными маячками и сиреной, то ни одно из действий, перечисленных в понятии «уступить дорогу», не описывает то, что вам необходимо сделать, а именно – освободить ей дорогу.

Что сейчас?

Теперь же ПДД предусматривают альтернативу: если уступить дорогу иным способом не получается, водителю предлагается «освободить полосу (ряд) проезжей части путем перестроения или выполнить иной маневр, предусмотренный Правилами». Аналогичный регламент предлагается и в отношении сопровождаемых транспортных средств, если во главе колонны спецавтомобиль с одновременно включенными синими и красными проблесковыми маячками и сиреной.

Однако поправки многих поставили в тупик – так как же теперь следует действовать законопослушным водителям? Ведь может случиться так, что освободить дорогу не получится без нарушения ПДД. Например, безопасное перестроение невозможно из-за сплошной линии разметки, которую придется пересечь.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Да, по-прежнему нет четкого ответа на вопрос, а можно ли в этом случае нарушать требования других пунктов, а также светофоров, знаков или разметки. Например, если ради предоставления приоритета необходимо будет перестроиться на выделенку или заехать за стоп-линию.

Собственно, все 30 с лишним лет существования нынешних ПДД этого ответа тоже не было, да и вопросов, откровенно говоря, в правоприменительной практике не возникало. Потому что даже если нарушение фиксировала автоматическая камера, то «виновный» водитель уже на этапе предварительной обработки материала освобождался инспектором от ответственности.

В этом плане ничего не изменится: если кому-то не повезет и «письмо счастья» все же дойдет до адресата, то у водителя есть все основания для обжалования вынесенного в отношении него постановления. Поскольку он выполнял требование ПДД, его вынужденное нарушение не будет рассматриваться в качестве такового, а производство будет прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.