ОСАГО без бумажной волокиты: что нужно знать каждому водителю

Честный разговор с представителем страховой компании о рисках электронного ОСАГО и о том, как их избежать

С момента появления электронных полисов ОСАГО в России прошло уже восемь лет, и, на первый взгляд, такое решение кажется максимально удобным. Всего пара минут – и полис готов. В этом, кстати, недавно убедился и автор этого материала, впервые продлив полис через банковское приложение (да, так тоже можно было 😉)

Однако чем удобнее и проще становится процесс, тем больше возникает вопросов: как быть уверенным, что наши персональные данные не попадут в руки мошенников? Не рискуем ли мы потерять контроль над личной информацией, доверяя ее системе, где каждый клик может привести к неочевидным, но серьезным последствиям?

За ответами мы обратились к директору домена ОСАГО компании «Ингосстрах» Егору Серебрянникову. Делимся с вами инсайдами, которые при оформлении полиса часто остаются за скобками.

– Электронные полисы ОСАГО стремительно завоевывают рынок, но некоторые водители все еще относятся к ним настороженно. Егор Юрьевич, насколько оправданны их сомнения, особенно в свете роста количества и масштаба утечек данных?

– Это хороший вопрос. Безопасность данных всегда стоит на первом месте, особенно в цифровую эпоху, когда угроза киберпреступности растет. И сомнения некоторых водителей действительно понятны. Однако важно подчеркнуть, что современные системы безопасности соответствуют строгим требованиям Роскомнадзора и других регулирующих органов, мы постоянно обновляем и совершенствуем защиту данных наших клиентов. Электронный полис ОСАГО, оформленный через официальные каналы компании, абсолютно безопасен.

– Но все же, несмотря на гарантии, некоторые клиенты по-прежнему склонны сомневаться в электронных полисах и предпочитают старую добрую бумагу. Почему, по вашему мнению, этот переход происходит не так быстро?

– Вполне естественно, что не все готовы сразу перейти на электронный формат. Страх перед неизведанным – нормальная человеческая реакция, и изменения всегда требуют времени. Однако стоит отметить, что с каждым годом число тех, кто выбирает цифровой формат, растет. Только за январь и февраль этого года в России было продано 4,6 млн электронных полисов ОСАГО, что на 25,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это впечатляющий рост, который подтверждает, что всё больше людей осознают преимущества электронных полисов.

– И в чем, на ваш взгляд, состоят эти преимущества?

– По данным исследования центра «РОМИР», 71% россиян выбирают электронный полис из-за скорости его оформления. Удобство и быстрота – вот что становится решающим фактором для большинства пользователей.

Электронный полис экономит время, ведь не требует визитов в офисы и очередей. Всё можно оформить в любое время, находясь дома или на отдыхе. Полис всегда под рукой, его можно сохранить на смартфоне или в личном кабинете мобильного приложения, не переживая об утере. Всё это делает электронное ОСАГО удобным и эффективным решением для тех, кто ценит свое время и предпочитает минимизировать бюрократию.

– Чем электронный полис отличается от традиционного бумажного с точки зрения проверки на дороге?

– Электронный полис ОСАГО ничем не уступает бумажному с точки зрения юридической силы. Это точно такой же официальный документ, подписанный электронными подписями с обеих сторон. Поэтому, предъявляя его инспектору ГАИ, вы ничем не рискуете.

Чтобы предъявить полис в электронном виде, достаточно просто показать его на экране своего смартфона или планшета. Главное, чтобы у вас был доступ к полису в личном кабинете на сайте страховщика или, например, в электронной почте, куда он был отправлен. Более того, это даже удобнее: вам не нужно возить с собой бумажные документы и всегда можно быстро предъявить актуальную информацию.

Так что электронный полис не только полностью легитимен, но и обладает массой удобств. В этом плане технологии точно работают на пользу водителей.

– Как проходит процесс оформления электронного полиса ОСАГО и какие шаги должен предпринять автовладелец, чтобы избежать ошибок при заключении договора?

– Процесс оформления электронного полиса ОСАГО достаточно прост, но важно соблюдать правильную последовательность шагов, чтобы избежать ошибок. Для начала автовладелец должен создать или войти в личный кабинет на сайте страховщика, в мобильном приложении или через финансовую платформу, а также можно воспользоваться Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Затем необходимо заполнить заявление о заключении договора, где потребуется указать данные страхователя, собственника транспортного средства, водителей, допущенных к управлению, и информацию о самом транспортном средстве. После подачи заявления страховая компания проверяет данные. Если все в порядке, мы присылаем расчет страховой премии. Как только клиент производит оплату, полис отправляется на указанный адрес электронной почты и сохраняется в личном кабинете страхователя.

Этот процесс позволяет получить полис быстро и без лишних визитов в офис, однако важно внимательно следить за точностью предоставляемых данных, чтобы избежать проблем на последующих этапах.

– А если я заполнил данные в заявлении на страхование некорректно, чем это грозит?

– Даже если вы оформляете полис через официальные источники, важно внимательно проверять все введенные данные, поскольку незначительные ошибки могут привести к серьезным неприятностям. Например, если информация, указанная вами в заявлении, не совпадает с данными в базах данных компетентных органов, например МВД, и это привело к уменьшению уплаченной вами страховой премии, страховщик может расторгнуть договор в одностороннем порядке без возврата уплаченной суммы. Также если сообщение недостоверных сведений было выявлено страховщиком на этапе урегулирования убытка, компания имеет право взыскать с виновника ДТП сумму страховой выплаты, которая была выплачена потерпевшему.

– В последнее время на рынке часто встречаются предложения от посредников, обещающих оформить полис ОСАГО «с максимальной скидкой» или «по значительно более низкой цене». Что стоит за такими заманчивыми предложениями и какие риски они могут скрывать для водителей?

– Ещё раз хочу подчеркнуть, что очень важно взаимодействовать только с проверенными посредниками. Это могут быть как всем известные крупные компании, так и агенты, и брокеры. Списки посредников, с которыми сотрудничает страховая компания, указаны на сайтах компаний, и любой клиент может удостовериться, что обратился к полномочному представителю.

В стремлении сэкономить многие водители могут попасть в неприятную ситуацию. Например, страхователь будет уверен, что заключил договор в соответствии с его данными, однако в базу данных АИС Страхования посредником будут переданы недостоверные данные, что может привести к отказам в урегулировании убытков в результате ДТП. Они предлагают «слишком выгодные» условия, но в реальности их услуги не обеспечивают должной юридической защиты. Кроме того, такие компании могут собирать и использовать ваши персональные данные для мошеннических целей, например для перепродажи третьим лицам или оформления договоров на мошеннические ТС с использованием ваших персональных данных. Есть и другая опасность: недобросовестный посредник может при оформлении договора указать свои контактные данные и тем самым получить доступ в ваш личный кабинет страхователя, в котором от вашего имени расторгнет договор. Это приведет к полной потере денежных средств, уплаченных за страховой полис, и отсутствию договора страхования.

Вот почему очень важно проверять посредника и не попадаться на «заманчивые предложения». Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

– Это подводит нас к следующему важному моменту: как же быть уверенным в правильности оформления полиса в условиях перехода на электронный формат?

– Как я уже сказал выше, чтобы избежать рисков, важно оформлять полис либо самостоятельно на официальных сайтах или мобильных приложениях крупных страховщиков, либо через проверенные ресурсы крупных агрегаторов и банков. Также вы всегда можете воспользоваться помощью наших агентов или сотрудников офисов. Как упоминалось ранее, на сайте «Ингосстраха» есть список агентов, с которыми мы сотрудничаем, и которым можно доверять.

– Как вы думаете, смогут ли электронные полисы полностью вытеснить бумажные в ближайшем будущем? Или мы все-таки будем наблюдать их параллельное существование?

– Электронные полисы уже составляют 70% от всех полисов ОСАГО, и этот тренд продолжит набирать обороты. Я уверен, что в будущем доля бумажных полисов продолжит сокращаться, а цифровые технологии станут играть всё более значимую роль в этом процессе. В ближайшие годы мы, вероятно, станем свидетелями перехода к полному доминированию электронных полисов.