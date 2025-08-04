Эти изменения давно назрели! Когда увеличат выплаты по ОСАГО

Петр Шкуматов: Лимит выплат по ОСАГО надо повысить до 800 тысяч рублей

Согласно проведенному Народным фронтом опросу, 93% водителей требуют поднять «железный» потолок ОСАГО выше 400 тысяч рублей, причем 79% из них согласны доплатить за полис 1–2 тысячи рублей. А почти половина опрошенных готова доплатить 3–6 тысяч рублей за пакет из трех опций: более высокие лимиты, возмещение за «жизнь/здоровье» до 2 млн рублей и за отмену износа.

Выходит, абсолютное большинство уверены: лимит по ОСАГО в 400 тысяч рублей – это явно недостаточная защита.

Причем речь не просто о недовольстве – большинство автомобилистов сознательно готовы платить больше за страховку, от 1 до 6 тысяч рублей сверх текущего тарифа, если это обеспечит реальную компенсацию при серьезной аварии.

Автомобили дорожают, ремонт становится всё более сложным и дорогим – и люди хотят чувствовать себя на дороге защищенными по максимуму.

Когда?

Законодатели пока молчат или говорят, что лимиты не повышают в социальных целях. Максимальные выплаты в итоге по-прежнему составляют 400 тысяч рублей за поврежденное имущество и 500 тысяч рублей за вред жизни и здоровью.

Эти лимиты закреплены в статье 7 закона № 40‑ФЗ и не менялись аж с 2014 года. Тогда новую Гранту можно было купить за 350 тысяч рублей, а сейчас она стоит более миллиона. Рост цен – втрое, даже больше. Диагностика, ремонт, покраска, электронные компоненты – всё подорожало. А лимит остался прежним.

Средняя стоимость автомобиля составляет 3,4 млн рублей. Даже в самых простых ДТП с такими автомобилями ущерб легко может превысить 400 тысяч. Светодиодная фара – это заведомо больше 100 тысяч рублей. Добавим сюда капот, бампер, покраску, работу. А если задет радар адаптивного круиз-контроля, это может обойтись в 100 тысяч и больше. И всё это – не люксовый сегмент, а обычный современный городской кроссовер. Получается, что даже при несерьезном столкновении лимит оказывается исчерпан.

Через суд

Как возмещается разница между выплатой по ОСАГО и фактическим ущербом? Пострадавшая сторона вынуждена обращаться в суд, проводить экспертизу или предоставлять заказ-наряд из сервиса. В итоге виновник может попасть на 100–200 тысяч рублей, а иногда и больше. Таким образом, не проиндексированные лимиты уже не решают споры, а наоборот – становятся их причиной.

При этом сами страховщики не возражают против повышения лимитов. Но депутаты неоднократно заявляли, что это якобы приведет к росту стоимости полиса и социально неприемлемо. Но в результате такой «заботы» проигрывают все: страховщики не могут платить больше, а пострадавшие не получают полной компенсации и вынуждены идти в суд. Виновники ДТП получают лишь частичное покрытие своей гражданской ответственности и должны доплачивать разницу из своего кармана, если в нем хоть что-то есть.

Даже если принять во внимание официальную инфляцию (CPI, без учета «автомобильной»), то цены с 2014 года выросли в два раза. Соответственно, лимит по ОСАГО, проиндексированный по инфляции, должен составлять около 800 тысяч рублей за повреждение имущества и миллион за вред здоровью. Это уже убедительно.

Когда не было ОСАГО

В 90‑х годах после ДТП владельцы дорогих машин нередко отбирали имущество у тех, кому не повезло въехать в Mercedes-Benz. ОСАГО сняло это напряжение. Но всё возвращается: когда на дорогах много дорогих автомобилей, малейшее касание может обернуться крупными финансовыми потерями и фактически отбрасывает нас к той же проблеме – только в новой форме.

Пора уже пересмотреть лимиты выплат! Или еще десять лет подождем?

