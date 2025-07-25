Россияне смогут получить допвыплаты по ОСАГО при самостоятельном ремонте авто

Госдума рассмотрит законопроект о выплатах при самостоятельном ремонте авто

В осеннюю сессию Госдумы могут внести законопроект, касающийся дополнительных выплат по ОСАГО для случаев самостоятельного ремонта автомобиля, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Российский союз автостраховщиков (РСА) разъяснил, что ранее уже предлагал пересмотреть закон об ОСАГО, чтобы активизировать выплаты в натуральной форме.

Предполагается, что потребитель сможет выбрать свою станцию технического обслуживания, на которой, согласно единой методике восстановительного ремонта и ценовым справочникам, будет произведен ремонт автомобиля. Страховая компания возместит расходы на ремонт без учета износа деталей и запчастей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

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Источник: «Известия»