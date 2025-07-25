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Россияне смогут получить допвыплаты по ОСАГО при самостоятельном ремонте авто

Госдума рассмотрит законопроект о выплатах при самостоятельном ремонте авто

В осеннюю сессию Госдумы могут внести законопроект, касающийся дополнительных выплат по ОСАГО для случаев самостоятельного ремонта автомобиля, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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Российский союз автостраховщиков (РСА) разъяснил, что ранее уже предлагал пересмотреть закон об ОСАГО, чтобы активизировать выплаты в натуральной форме.

Предполагается, что потребитель сможет выбрать свою станцию технического обслуживания, на которой, согласно единой методике восстановительного ремонта и ценовым справочникам, будет произведен ремонт автомобиля. Страховая компания возместит расходы на ремонт без учета износа деталей и запчастей.

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Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
25.07.2025 
Фото:Depositphotos
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