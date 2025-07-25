Выплату по ОСАГО можно будет получить намного быстрее
С 1 августа страховые компании будут обязаны принимать электронные заявления
С 1 августа 2025 года страховые организации в России будут обязаны принимать заявления на выплаты по ОСАГО в электронном формате.
Данное нововведение должно ускорить процесс получения компенсаций. Теперь компании будут обязаны принимать электронные заявления и реагировать на них, что исключит возможность затягивания сроков.
Ранее многие страховщики откладывали выплаты, ожидая получения бумажных уведомлений. Новый порядок позволит заявителям быстрее начинать процесс дистанционно.
Также с 1 августа увеличится утилизационный сбор на грузовые автомобили, однако это больше затронет бизнес, а не конкретных граждан.
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Источник: Lenta.ru
Фото:Depositphotos
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25.07.2025
Фото:Depositphotos
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