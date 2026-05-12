«Табло позора»: на дорогах появились экраны с номерами автомобилей нарушителей

В Белоруссии на трассе Р-53 заработали экраны с номерами автомобилей нарушителей

На белорусской трассе Р-53 Слобода – Новосады запустили новаторский проект. Местные водители уже окрестили его «Табло позора». Автомобилисты быстро смекнули: без лишнего внимания теперь проехать не получится.

Система «Умная дорога» фиксирует целый букет нарушений. В ход идут камеры, которые ловят не только превышение скорости, но и, к примеру, болтающийся непристегнутый ремень. Техосмотр просрочил или решил поболтать по телефону за рулём – тоже попал в поле зрения комплексов.

Вся соль в том, что информация не просто записывается в базу данных. Через пару километров от датчиков стоит специальный дисплей. На него и выводят номер машины вместе с зафиксированным правонарушением. Идея простая, но действенная: публичность заставляет быть аккуратнее.

Кстати, в России тоже напомнили о сезонных рисках для водителей. Юрист Владимир Свечников, старший преподаватель РЭУ им. Плеханова, обратил внимание на штрафы за парковку возле водоёмов. По его словам, перед выездом на природу стоит проверить, нет ли в регионе особых ограничений.