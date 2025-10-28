Европротокол: удобно, но не всегда выгодно — и вот почему

«За рулем» пояснил, как можно «прогореть» при самостоятельном оформлении ДТП

Сегодня нас часто призывают оформлять ДТП по европротоколу: это быстро, удобно, цивилизованно. И в этих словах, надо заметить, есть доля истины. Больше не нужно ждать экипаж ДПС по несколько часов – все документы можно заполнить за 15 минут. К тому же ваш автомобиль не перекрывает дорогу на время оформления ДТП и не образуются пробки.

В массовом сознании европротокол прочно закрепился как палочка-выручалочка на случай ЧП. Например, когда я недавно попала в относительно серьезную аварию и оформила ее по старинке при помощи инспекторов, моя подруга искренне удивилась: «А чего не сделала все через европротокол?». Ответ прост: далеко не всегда этот способ работает так безупречно, как обещают.

Риск 1. Ограничения по сумме страхового возмещения

На словах все красиво: лимит выплат по европротоколу сегодня составляет до 400 тысяч рублей. Но тут есть нюанс. Этот максимум действует лишь при условиях:

когда обе стороны согласны с обстоятельствами ДТП;

когда есть полноценная фотофиксация повреждений с помощью специального мобильного приложения («Помощник ОСАГО», «Госуслуги Авто», приложения страховщика с возможностью оформления электронного европротокола) и подтверждение о ее принятии.

Если участники ДТП не провели фотофиксацию повреждений, то выплата ограничивается суммой 100 тысяч рублей. Если разногласия есть, но выполнена фотофиксация, лимит выплаты составляет 200 тысяч рублей.

Но даже если в вашем случае все хорошо, на возмещение в 400 тысяч рассчитывать не стоит. Ведь страховые компании редко легко соглашаются на верхнюю планку – все-таки это для них бизнес, а не соцпрограмма. Если стоимость ремонта спорна, пострадавшему могут урезать сумму компенсации или вовсе отказать.

Об этом же косвенно говорит и статистика. Так, по данным Банка России, в 2024 году по европротоколу было оформлено более 40% всех ДТП, заявленных в системе ОСАГО. При этом размер страхового возмещения более чем в 80% таких случаев был меньше 100 тыс. рублей.

Совет. Если есть хоть малейшие сомнения, что ремонт выйдет дороже 100 тысяч рублей, лучше вызвать ДПС. Протокол инспектора – это железное доказательство: инспектор является представителем власти и лицом не заинтересованным в исходе дела. Чего не скажешь о двух «гражданских» (то есть об участниках ДТП). Оформление с участием ГАИ, конечно, не панацея, но в случае европротокола спор чаще приходится решать через экспертизы и суд.

Риск 2. Ошибки в заполнении протокола

Бланк европротокола кажется элементарным и чем-то даже похож на личную анкету, которую не составляет труда заполнить. Но практика показывает: любая ошибка или неточность может стать основанием для отказа в выплате. Неправильно указан номер полиса, нет подписи, пропущена клеточка – и вот вам уже приходится обращаться в суд.

Ошибиться в стрессовой ситуации гораздо проще, чем кажется. А чего стоит обязательное требование нарисовать схему ДТП с указанием расположения автомобилей на проезжей части и корректной топонимикой? Многим из нас начертить такое сложно и не в состоянии стресса.

Совет. Если вы решились оформлять европротокол, не спешите. Заполняйте его внимательно, сверяйте данные паспорта и СТС, делайте фотографии документов и места ДТП. Лучше потратить 10 лишних минут, чем месяцами потом спорить со страховой. И это не фигура речи – такие разбирательства обычно тянутся очень долго.

Риск 3. Технические условия

Если предыдущий риск касается, скорее, правильного оформления европротокола, то тут речь про достоверность сведений. Ошибиться просто.

Как мы уже писали выше, сегодня европротокол можно оформить через приложение «Госуслуги Авто» или аналогичные сервисы. Но работает эта процедура отнюдь не всегда безупречно. Интернет может зависнуть, ГЛОНАСС и GPS сегодня может отобразить вас на соседней улице или за несколько кварталов, фото могут не загрузиться. Без правильной фиксации страховая вправе отказать в выплате.

Совет. Если используете приложение, обязательно дублируйте фото на телефон и делайте общий план дороги. Иначе при возникновении спора вам нечего будет предъявить в суде.

Риск 4. Скрытые повреждения

Типичная картина: вы оформили ДТП «по упрощенке», вписали в бланк разбитый бампер, а через пару дней выяснилось, что пострадали лонжероны или электрика. Проблема в том, что по европротоколу изменить данные по ДТП постфактум уже нельзя. А вот если бы вы оформляли аварию через ГАИ, то у вас оставалась бы возможность зафиксировать скрытые повреждения официально.

Инспекторы обязаны составить схему ДТП, протокол об административном правонарушении, постановление или определение. На основании этих документов страховая компания потом принимает решение и оценивает ущерб. Если же после ремонта выяснится, что пострадали несущие элементы или «начинка» автомобиля, можно будет провести дополнительную экспертизу и приложить ее к делу. Тогда у страховой будет юридическое обоснование для пересмотра суммы выплаты.

В случае европротокола такой «второй попытки» просто нет. Подписанный бланк с фотофиксацией – это финальная версия без права на корректировку.

Совет. В спорных ситуациях (например, если удар пришелся в зону, где скрытых повреждений может быть много: бампер, дверь, крыло) лучше все-таки вызывать ГАИ. Да, это дольше по времени, но зато вы оставляете себе «место для маневра» и защиты интересов, если скрытые поломки всплывут позже.

Риск 5. Регресс

Довольно часто страховые компании используют европротокол как основание для последующего регрессного иска. Почему? Все просто: они страхуют миллионы людей, и чтобы не разориться, страховщики тщательно проверяют каждое сомнительное ДТП. Если есть хотя бы малейший шанс предъявить регресс (то есть, по сути, вернуть часть своих средств), они непременно им воспользуются.

Например, если выяснится, что водитель нарушил правила оформления ДТП или подал ложные сведения, он не только остается без выплаты, но и сам будет вынужден оплачивать ущерб.

Совет. Никогда не искажайте обстоятельства ДТП ради того, чтобы «побыстрее покончить со всем этим». Поверьте, спешка может обернуться куда дороже, чем час ожидания экипажа ДПС.

Когда европротокол действительно полезен

Надо признать, что при всей критике, которую мы только что обрушили на европротокол, существуют ситуации, когда этот механизм работает идеально:

мелкое ДТП «бампер в бампер» без пострадавших;

обе стороны адекватны, застрахованы по ОСАГО и согласны с обстоятельствами ДТП;

сумма ремонта явно меньше 100 тысяч рублей;

есть фото ДТП и стабильный интернет для работы с приложением «Госуслуги Авто» или аналогичными сервисами.

Именно при таких условиях благодаря европротоколу вы экономите и время, и нервы.

Упрощенное оформление ДТП: за и против

Европротокол – это инструмент, и, как любой инструмент, он работает только при его правильном использовании. Он не создан для всех возможных ситуаций и не заменяет инспектора ГАИ в сложных или спорных случаях. Если авария серьезнее, чем «притирка» на парковке, лучше потратить время и вызвать полицию.

При ДТП не стоит рассчитывать на то, что «придет страховая и всех спасет». Не придет. Ее задача – минимизировать свои расходы, и при желании она найдет формальный повод отказать, если вы допустите ошибку. В свою очередь, европротокол может сэкономить вам час на дороге, но может и обернуться потерянными месяцами в судах. Надо смотреть по ситуации и принимать решение самостоятельно.

Штрафы с камер, оформление ДТП онлайн, рост цен... — все изменения ОСАГО в 2025 году. Евгений Уфимцев, РСА: сперва мы должны проверить, хорошо ли работают камеры, нет ли ошибок при наложении штрафов за отсутствие полисов ОСАГО.