Штрафы с камер, оформление ДТП онлайн, рост цен... — все изменения ОСАГО в 2025 году

Евгений Уфимцев, РСА: сперва мы должны проверить, хорошо ли работают камеры, нет ли ошибок при наложении штрафов за отсутствие полисов ОСАГО.

Усиление ответственности за нарушения ПДД и упрощенное оформление ДТП онлайн, единое ОСАГО для России и Беларуси… Об этих и других изменениях читайте далее.

Изменится ли стоимость ОСАГО

В 2024 году наблюдалось снижение стоимости полиса ОСАГО, и в ноябре средняя цена полиса составила 7539 рублей. Это на 4,6% ниже по сравнению с позапрошлым годом. За 11 месяцев 2024 года общая сумма страховых выплат составила 174,2 млрд рублей, что на 13,8% превышает показатели 2023 года. Тем не менее, как отметил глава РСА Евгений Уфимцев, на данный момент отсутствуют какие-либо основания для пересмотра цены страхового полиса:

«Мы не видим пока увеличения стоимости полиса ОСАГО. На рынке хорошая конкуренция. Клиентам дают хорошие скидки. Справочники запчастей меняются, но существенно на цену полиса это тоже не повлияло. До введения в марте новых справочников никаких серьезных изменений не планируется точно».

Оказать влияние на стоимость полиса для владельцев легковых автомобилей могут справочники запасных частей, обновляемые раз в квартал. Пересмотр цен на автозапчасти происходит отдельно по каждой марке и модели автомобилей.

За прошедший год подорожали больше всего детали для японских и европейских машин. На китайские же автомобили запчасти, наоборот, дешевели. В связи с этим, согласно расчетам РСА, средний рост цена на автозапчасти оказался несущественным.

Однако имеются виды транспортных средств, для которых стоимость ОСАГО повысится. Произойдет это даже вне зависимости от цен на автозапчасти в справочниках:

для грузовиков и мототехники – на 20%;

для общественного транспорта – на 11,6%.

Тарифный коридор для мотоциклистов будет увеличен в обе стороны благодаря введению новых коэффициентов, учитывающих мощность мотоцикла и водительский стаж.

Примерно на 36% увеличится цена полиса ОСАГО без ограничения количества водителей (коэффициент повысится с 2,32 до 3,16).

Рост стоимости затронет и некоторые региональные коэффициенты: планируется снижение показателей для крупных городов и повышение для небольших. Заявленные региональные расчеты будут обнародованы в начале 2025 года.

Электронное урегулирование убытков

С 1 января 2025 года страховщики обязаны предоставить для своих клиентов возможность электронного урегулирования убытков. Пока это можно сделать через приложения «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги Авто».

С этого года можно подавать документы на сайте или в приложении своей страховой компании. Получить подтверждение участникам ДТП, имеющим зарегистрированные профили на Госуслугах, можно будет через 2-3 часа после оформления заявки. Некоторые страховщики запустили обработку заявлений при помощи ИИ, благодаря которому анализ повреждений будет максимально быстрым.

В случае если участники ДТП не зарегистрированы на сайте Госуслуг, оформлять дорожное происшествие придется по старой схеме: вызов ГАИ или через бумажный протокол.

Электронное оформление имеет один недостаток: всего за 1 час нужно успеть произвести фотофиксацию ДТП и отправить через приложение данные страховщикам. Многие водители жалуются на этот недочет. По заявлению же страховых компаний сфотографировать и отправить информацию можно и за 30 минут, поскольку большинство данных подгружается автоматически.

Однако все эти нюансы не вызывают восторга у водителей пожилого возраста и отбивают у них желание заниматься электронным оформлением ДТП. Об этом, кстати, знают в правительстве и в страховых компаниях, поэтому в ближайшее время лимит времени на фотофиксацию дорожного происшествия будет увеличен.

«Страховщики считают, что часа достаточно для фотографирования. Но мы не против увеличения установленного правительством лимита. Думаю, что эти поправки рассмотрят на первых заседаниях после каникул» — пояснил Евгений Уфимцев.

Предполагается, что лимит на фиксацию ДТП через электронные приложения вырастет до 3 часов в начале 2025 года.

За езду без ОСАГО будут приходить штрафы с камер

Одной из наиболее значительных инноваций стал ввод тестового режима автоматической проверки наличия полиса ОСАГО на всей территории страны. Первые уведомления о штрафах начнут приходить на Госуслуги с марта этого года. Тестирование проекта начнется с Москвы, Волгоградской и Свердловской областей. Позднее проект будет запущен и в других регионах.

Камеры будут контролировать все транспортные средства, а не только те, которые нарушают правила дорожного движения. В сфере страхования, несмотря на твердую позицию Центробанка и правительства, уже давно готовых ввести штрафы через камеры за отсутствие ОСАГО, полноценное внедрение этой системы по всей России будет возможно для МВД не ранее ноября 2026 года.

«Сперва мы должны проверить, хорошо ли работают камеры, нет ли ошибок. И уже через 2-3 месяца, если система будет четко работать, мы будем инициировать более раннее завершение эксперимента и запуск уже именно штрафов. Услышав о том, что проверять полисы можно не только на федеральном уровне, но и на региональном, многие ЦОДД регионов уже хотят подключиться и самостоятельно запустить в работу такой вид фиксации», – поделился глава РСА.

Главная сложность, тормозящая введение штрафов и требующая решения со стороны МВД, заключается в сертификации камер под конкретное нарушение, а не только за управление автомобилем без ОСАГО. На это потребуется время для тестирования оборудования. Тем не менее, такие передовые регионы, как Москва, Волгоградская и Свердловская области, смогут провести сертификацию своих камер быстрее остальных.

Таким образом, в этих регионах система штрафов начнет работать раньше, чем в других. Как отметил Уфимцев, это может произойти уже в 2025 году. Есть вероятность, что первые штрафы за вождение без ОСАГО, оформленные благодаря фото- и видеофиксации, начнут приходить водителям именно в Московском регионе.