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Ремонт по ОСАГО – на своей СТО: как это будет работать

Эксперт «За рулем» – об инициативе страховщиков упростить процедуру ремонта по ОСАГО

Если предложения страховщиков будут приняты, то пострадавший в ДТП автомобиль можно будет отремонтировать на «своем» (на любом) сервисе, а не на том, куда направит страховая компания. А выплата будет осуществляться без учета «износа» запчастей.

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Старая схема

Многие отказываются от направления на ремонт на сервис, имеющий прямой договор со страховой.

Первая причина – недоверие к неизвестному автосервису. Люди более склонны доверять СТО, на которой обслуживают свой автомобиль и где уже проверенное качество, поэтому выбирают денежную выплату.

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Вторая причина – сроки ремонта. Если на своей станции можно договориться провести ремонт быстро, как постоянному клиенту, то на станции по направлению всё формально строго. Сдал машину и ждешь запчастей (сейчас это недели, а то и месяцы ожидания).

Поэтому зачастую возмещение ущерба получают деньгами – и либо ремонтируют своими руками (если машина попроще), либо обращаются на самостоятельно подобранную СТО. Во втором случае чаще всего приходится доплачивать из своего кармана, поскольку страховая выплата производится с учетом износа – и денег всегда не хватает для оплаты ремонта. Это порождает недовольства и судебные иски – к виновнику ДТП.

Новая схема

Пока предложение разрешить ремонтировать автомобили по ОСАГО на любой выбранной СТО – лишь идея.

Предполагается, что работать новая схема будет так. Автомобилист договаривается с автосервисом, который должен быть зарегистрирован как юридическое лицо с профильным видом деятельности («ремонт в гараже» не пройдет). Затем проводят дефектовку в присутствии представителя страховой компании, после чего повреждения оцениваются по единой методике. Итоговую сумму ремонта страховая компания переводит на счет СТО. И считать обещают без учета износа!

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Все довольны. Страховая не занимается ремонтом автомобиля. Автовладелец имеет возможность быстро отремонтировать машину.

Но есть и нюансы. Во‑первых, собственно за ремонт страховая компания отвечать уже не будет. Все претензии по качеству ремонта придется предъявлять только к «своей» СТО – деньги-то она получит сполна.

Во‑вторых, страховая компания будет выплачивать компенсацию ущерба по единой методике. А стоимость нормо-часа на СТО – разная. Есть вероятность, что доплатить всё-таки придется. Потом эту сумму можно взыскать с виновника ДТП – но только через суд.

Всё равно не хватит

Но главная проблема – это ограничение по выплатам. Максимальная сумма ущерба, покрываемая ОСАГО, по-прежнему составляет 400 тысяч рублей. При средней стоимости нового автомобиля более 3 млн рублей! А если цена ремонта превысит 400 тысяч, то путь лишь один – снова в суд, бодаться с виновником аварии.

И дальше будет хуже. Стоимость наиболее ходовых автомобильных запчастей для китайских автомобилей только за последний год выросла на 45% (по данным Национального агентства промышленной информации). Например, средняя стоимость заднего крыла на китайский автомобиль – 151 207 рублей. Задняя левая дверь стоит в среднем 102 021 рубль. Авария, которая потребует замены заднего крыла и задней двери, потянет на 250 тысяч рублей только по запчастям. Плюс работа, плюс расходы на мелкие запчасти – никак в 400 тысяч не уложишься.

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Но пока про увеличение суммы страхового возмещения ничего не слышно. И получается, что в соседней Беларуси стоимость полиса ОСАГО ниже, а возмещение в случае аварии – больше. Как так?

Остается лишь одно – держаться подальше от дорогих машин. Заденешь – не расплатишься! Многие приобретают полис ОСАГО с расширением ответственности до пары миллионов. Очень может пригодиться.

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Петр Шкуматов
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 43
01.10.2024
Фото:Depositphotos
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