Введение единого ОСАГО перенесли на следующий год — известна причина
С 1 октября в жизни российских автовладельцев кроме повышения утилизационного сбора произойдут и другие изменения. В частности, проявится новый сервис, благодаря которому оформление ДТП станет проще.
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Оформить ДТП удаленно будет проще
С 1 октября на бланке извещения о ДТП, получаемом водителями вместе с полисом, появится QR-код. Он переводит на Госуслуги, где прописан регламент оформления аварии по европротоколу, есть также ссылка на специальное мобильное приложение. Благодаря QR-коду и новому сервису оформить ДТП удаленно станет проще. Приложение позволяет оформить заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию.
С 1 октября 2024 года все сервисы, использовавшие данные Российского союза автостраховщиков (РСА) о полисах ОСАГО, переключаются на систему АИС страхования и будут использовать ее при заключении договоров ОСАГО.
На сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС) в личном кабинете можно узнать свою историю по ОСАГО.
Введение единого ОСАГО перенесли
Введение единого российско-белорусского полиса ОСАГО было запланировано на 1 октября 2024 года. Но его отложили, предположительно, на 1 января 2025 года. Это связано с особенностями интеграции российского и белорусского законодательств о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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Источник: iz.ru