Введение единого ОСАГО перенесли на следующий год — известна причина

Страховой полис с QR-кодом и единое с Беларусью ОСАГО – осенние нововведения

С 1 октября в жизни российских автовладельцев кроме повышения утилизационного сбора произойдут и другие изменения. В частности, проявится новый сервис, благодаря которому оформление ДТП станет проще.

Почитать еще: Настоящий колхозник – чем был хорош ГАЗ-53-14

Оформить ДТП удаленно будет проще

С 1 октября на бланке извещения о ДТП, получаемом водителями вместе с полисом, появится QR-код. Он переводит на Госуслуги, где прописан регламент оформления аварии по европротоколу, есть также ссылка на специальное мобильное приложение. Благодаря QR-коду и новому сервису оформить ДТП удаленно станет проще. Приложение позволяет оформить заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию.

С 1 октября 2024 года все сервисы, использовавшие данные Российского союза автостраховщиков (РСА) о полисах ОСАГО, переключаются на систему АИС страхования и будут использовать ее при заключении договоров ОСАГО.

На сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС) в личном кабинете можно узнать свою историю по ОСАГО.

Введение единого ОСАГО перенесли

Введение единого российско-белорусского полиса ОСАГО было запланировано на 1 октября 2024 года. Но его отложили, предположительно, на 1 января 2025 года. Это связано с особенностями интеграции российского и белорусского законодательств о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: iz.ru