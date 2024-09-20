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Единый полис ОСАГО для России и Белоруссии заработает в 2025 году

В Госдуме рекомендуют начать срок интеграции полисов ОСАГО с 1 января 2025 года

Законопроект о создании в рамках Союзного государства России и Белоруссии единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) вступит в силу с 1 января 2025 года. Такую рекомендацию после одобрения документа дал Комитет Госдумы по финансовому рынку.

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Законопроект предусматривает заключение договоров страхования ОСАГО только страховщиками стран Союзного государства России и Белоруссии, где зарегистрировано транспортное средство. Речь идет об обмене данных о договорах страхования и выплатах с правоохранительными и таможенными органами, с профессиональными объединениями страховщиков, в том числе иностранными.

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В Комитете подчеркивают, что синхронизация с законодательством Белоруссии требует корректировки сроков вступления в силу норм законопроекта в связи с тем, что аналогичные изменения в стране-партнере планируются с 1 января 2025 года. Законопроект в первом чтении рассмотрят на пленарном заседании 24 сентября 2024 года.

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Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
20.09.2024
Фото:АГН «Москва»
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