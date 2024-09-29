Настоящий колхозник – чем был хорош ГАЗ-53-14

«За рулем» рассказал историю грузовика, на котором держалась экономика СССР

ГАЗ-53 – не самый легендарный автомобиль СССР. Но если учесть его влияние на жизнь Союза и на его экономику, то он, как минимум, в первой десятке.

Форма и содержание

Несколько десятилетий эти грузовики был привычным элементами советских пейзажей. И городских, и сельских. На ГАЗ-53 многие работали, на них учились ездить, на них доставляли продукты в соседний магазин и перевозили мебель на новую квартиру, вывозили из дворов мусор.

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А началась эта история еще в 1961 году с переходной модели ГАЗ-53Ф. Завод спроектировал новую кабину, но новый двигатель V8 был еще не готов. Так появилась ранняя версия с рядной 82-сильной «шестеркой», как на ГАЗ-51. Кстати, эта кабина в итоге так и жила на шасси с шестицилиндровым мотором. Такую машину, ГАЗ-52, и выпускали до 1989 года.

Но в 1964 году в производство пошел и ГАЗ-53 – новый и по форме, и по содержанию. Двигатель V8 – вариант мотора, который уже с 1959 года ставили на Чайку ГАЗ-13. Агрегат, по тем временам, очень современный, полностью алюминиевый.

Рабочий объем «восьмерки» ГАЗ-53 – 4,25 л, мощность – 115 л.с. Не так много даже по тем временам. Но мощность в данном случае не была главным параметром. Потребителям тех лет – эксплуатационникам, особенно в глубинке, куда важнее было, что степень сжатия мотора составляла 6,7, а значит заливать в бак можно было практически все, что числилось бензином.

Сделано с запасом

Важная особенность поздних ГАЗ-53 – два гидровакуумных усилителя тормозов.

Еще одно очень важное новшество ГАЗ-53 – тормоза. Систему, как и на ГАЗ-51, оставили гидравлической, но с гидровакуумным усилителем, а позднее – c двумя, по одному в каждом контуре.

По сравнению с ГАЗ-51, грузоподъемность 53-го выросла очень серьезно: вместо 2500 кг – 4000 кг, а позднее указывали даже и 4500 кг. Те, кто проектировал автомобиль, прекрасно понимали, что грузить его будут, порой, по принципу «сколько влезет». И ездить машине придется, в том числе, там, где моноприводным грузовикам не место.

В общем, шасси 53-го, как и всех советских грузовиков, делали с запасом прочности. Спереди стояли телескопические амортизаторы, а сзади, как и у ГАЗ-51, амортизаторов не было. Вместо них установили дополнительные рессоры – так называемые подрессорники.

Кузов сельскохозяйственного самосвала на шасси ГАЗ-53-14 имел гидравлический привод.

ГАЗ-53 выпускали во множестве модификаций, в том числе шасси под спецмашины, автобусы и, конечно, самосвалы.

На базе позднего ГАЗ-53-12, который производили с 1983 года, делали шасси ГАЗ-53-14, а заводы в Саранске и Фрунзе производили на нем самосвалы: обычный, с индексом 3507, и модель 3508 с предварительным подъемом кузова. Самосвалы эти были сельскохозяйственными. В строительстве их не использовали. Поэтому в городах такие автомобили встречались редко.

Народный тюнинг

Не слишком уютные и удобные кабины грузовиков многие водители улучшали, как могли.

В кабине машины на фото выше – сиденья и руль от Волги. Но ведь автомобиль – не музейный, а до сих пор рабочий.

Можно сколько угодно называть этот народный тюнинг «колхозингом», но ведь такие самосвалы и работали в колхозах и ничего предосудительного тогда в этом не видели. По крайней мере, вслух не высказывали.

А советские шоферы, как могли, всегда старались облегчить свой труд, что-то украсить и улучшить. А улучшать в советских автомобилях, тем более в грузовиках, прямо скажем, было что.

От прогресса до регресса

Кабина 53-го, конечно, далеко ушла от кабины ГАЗ-51. Здесь просторнее и посадка удобнее, а обзорность куда лучше. Вдобавок к панорамному стеклу в американском стиле установлены еще и вполне приличные зеркала.

Но излишеств, понятно, не было. Из дополнительных удобств: бардачок да отделение для бумаг на задней стенке кабины. На полу, помимо стандартных рычагов коробки передач и стояночного трансмиссионного тормоза, установлен рычаг самосвального кузова с гидроприводом.

Управлять грузовиком в те годы – серьезный и ответственный труд. Педаль сцепления отнюдь не легкая. Усилителя руля нет. Зато течь нечему, а на селе это было, порой, важнее, чем легкий руль.

Коробка передач – четырехступенчатая. Синхронизированы третья и четвертая передачи. Но в инструкции рекомендовали и их переключать, не торопясь – с задержкой, а вверх – с двойным отжимом сцепления.

Тормоза с двумя усилителями были заметно эффективней, чем на ГАЗ-51. Едет 53-й, конечно, тоже веселее 51-го. Масса, разумеется, больше, но и 115 сил все-таки, а не 75. Да и крутится «восьмерка» веселее.

Все, как известно, познается в сравнении. Для нас, балованных, ГАЗ-53 – одно, а для тех, кто пересаживался в него из ГАЗ-51, ЗИЛ-164, а то из ЗИС-5, – совсем другое.

Конечно, в 1980-х и в 1990-х годах 53-й выглядел и ощущался уже по-другому, нежели в 1960-х, когда появился. Время шло, а автомобиль практически не менялся. Отсюда, кстати, и шоферский тюнинг. Во многом – просто вынужденный. Но это относилось далеко не только к 53-му.

Теперь даже те, кто знаком с этим грузовиком не одно десятилетие, смотрят на него иными глазами. Но ведь тогда и они, и ГАЗ-53 были значительно моложе.

Возможно, именно эта модель привела к успеху КАМАЗ и похоронила ЗИЛ.