Возможно, именно эта модель привела к успеху КАМАЗ и похоронила ЗИЛ

«За рулем» вспомнил историю разработки перспективного грузовика ЗИЛ‑170

Самый современный грузовик, разрабатывавшийся с 1967 года на московском автозаводе, ЗИЛ‑170, проектировался для массовых перевозок грузов в любых климатических зонах. Автомобиль был задуман трехосным, чтобы осевая нагрузка на дорожное покрытие не превышала 6 тонн.

Машина получила дизельный двигатель в 210 л. с., гидроусилитель руля и пневмогидроусилитель сцепления, пятиступенчатую коробку передач с делителем, добавлявшим еще пять промежуточных передач, а также бездисковые колеса, блокируемый межосевой дифференциал и многоконтурную пневматическую тормозную систему. Отдельно отметим комфортную кабину со спальным местом.

Но получилось так, что удачную машину было решено с потрохами передать новенькому предприятию в Набережных Челнах. Любопытно, что даже индекс «5320» вначале получил ЗИЛ, хотя именно с ним машина долгое время будет выпускаться на КамАЗе. А московский завод, как известно, в итоге был уничтожен.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.

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