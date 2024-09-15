Возможно, именно эта модель привела к успеху КАМАЗ и похоронила ЗИЛ

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Самый современный грузовик, разрабатывавшийся с 1967 года на московском автозаводе, ЗИЛ170, проектировался для массовых перевозок грузов в любых климатических зонах. Автомобиль был задуман трехосным, чтобы осевая нагрузка на дорожное покрытие не превышала 6 тонн.

Машина получила дизельный двигатель в 210 л. с., гидроусилитель руля и пневмогидроусилитель сцепления, пятиступенчатую коробку передач с делителем, добавлявшим еще пять промежуточных передач, а также бездисковые колеса, блокируемый межосевой дифференциал и многоконтурную пневматическую тормозную систему. Отдельно отметим комфортную кабину со спальным местом.


Но получилось так, что удачную машину было решено с потрохами передать новенькому предприятию в Набережных Челнах. Любопытно, что даже индекс «5320» вначале получил ЗИЛ, хотя именно с ним машина долгое время будет выпускаться на КамАЗе. А московский завод, как известно, в итоге был уничтожен.

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Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 4
15.09.2024
Фото:Из архива «За рулем»
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