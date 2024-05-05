Советский тягач, опередивший свое время: рассказываем о его фишках

Эксперт «За рулем» напомнил о необычном проекте позднего СССР – МАЗ-2000

Этот грузовик особенно любили фотографировать в момент поворота: уж больно необычно смотрелся его нижний модуль, как бы выезжающий из-под кабины в сторону при вращении руля.

Магистральный тягач МАЗ‑2000

Магистральный тягач МАЗ‑2000 был изготовлен в конце 80-х в двух вариантах, один из которых, названный в угоду тогдашней тенденции Perestroika, даже поехал на парижскую выставку. Идея модульного автопоезда понравилась всюду и всем, а Минский автозавод начал готовиться к серийному производству. Так бы оно и произошло, но с развалом СССР всем стало не до того.

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