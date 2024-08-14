Проблема назрела: автоэксперты призывают пересмотреть лимиты выплат по ОСАГО

Эксперт Крохмаль объяснил, почему выплаты по ОСАГО нужно увеличить до ₽50 млн

Лимиты выплат по ОСАГО, действующие в России, необходимо повысить с учетом интересов страховщиков до 50 млн рублей. Причем 80% этой суммы должно компенсировать государство. Таким мнением поделились эксперты автоотрасли.

В частности, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин напомнил, что в настоящее время максимальные выплаты по ОСАГО при ущербе жизни и здоровью составляют до 500 тыс. рублей, а при материальном ущербе – 400 тыс. рублей. Этой суммы явно не хватает, но изменение лимитов ожидаемо увеличит стоимость полисов. Похмелкин призывает найти рациональный баланс между интересами пострадавших и страховщиками.

«Страховые компании будут против, но, если мы хотим, чтобы институт ОСАГО работал и реально защищал автовладельцев, это надо делать. Чем выше потолки этих лимитов, тем лучше для пострадавших, но здесь надо найти баланс интересов», – убежден эксперт.

Похмелкин указывает на тот факт, что из-за высоких цен на полисы некоторые автовладельцы вовсе отказываются от ОСАГО, из-за этого пострадавшие в ДТП по вине таких водителей оказываются в сложном положении. К тому же увеличиваются случаи мошенничества с фальшивыми полисами по заниженным ценам, констатирует Похмелкин.

В то же время руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль считает, что выплаты по ОСАГО нужно повысить до 50 млн рублей.

«Если человек серьезно пострадал в ДТП, покалечился или потерял жизнь, сумма не должна быть смехотворной. Она должна быть в районе 50 млн рублей, причем 80% из них должно выделять государство из специального фонда помощи, чтобы и на страховщиков нагрузка не была колоссальная, и они не искали выгоду, как сэкономить», – категоричен в своем мнении эксперт.

Крохмаль также предлагает бесплатно выдавать полисы ОСАГО участникам СВО, многодетным родителям, а также ветеранам войны и труда.

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Источник: nsn.fm