Как страховые проверяют, не врут ли водители про ДТП

«За рулем» рассказал, как работают службы безопасности страховых компаний

Страховой бизнес живет по простому правилу: собрал денег больше, чем выплатил, – значит, остался на плаву. Но в 2024 году рынок ОСАГО показал тревожный перекос. По данным ЦБ РФ, выплаты по страховым случаям росли быстрее, чем сборы. Для компаний это стало напоминанием, что без строгой проверки заявлений многие из них рискуют разориться.

Поэтому, когда вы подаете заявление на выплату по ОСАГО или каско, запускается целая система проверок. Причем чем больше сумма ущерба, тем пристальнее страховщики изучают каждую деталь. Это не прихоть и не недоверие лично к вам – просто каждая выплата должна быть обоснована перед контролирующими органами и акционерами компании.

Методы проверки, которые страховые используют сегодня, превратили выявление несоответствий об обстоятельствах ДТП в точную науку. И самое любопытное – методы эти работают так эффективно, что обмануть систему сегодня почти невозможно.

Видеокамеры

Первое, что делает страховая компания после получения от вас документов по ДТП, – запрашивает записи с камер наблюдения. Причем речь не только о муниципальных комплексах фото- и видеофиксации. В ход идут записи с дворовых камер, парковочных систем торговых центров, даже с регистраторов проезжавших мимо машин. Это стандартная процедура для средних выплат в диапазоне от 50 тысяч до 300 тысяч рублей и для крупных выплат более 300 тысяч.

Многие думают, что «мелкие» инциденты никому не интересны, но на деле именно они в сумме и приносят страховым компаниям наибольшие убытки. Поэтому контроль касается не только серьезных аварий, но и банальных притираний или царапин. Камеры позволяют уточнить время и место происшествия, проверить, совпадают ли слова водителя с фактическими обстоятельствами, и исключить ситуации, когда старое повреждение пытаются выдать за новое.

В крупных городах дорожные камеры уже покрывают практически все оживленные магистрали. А во дворах и на парковках все чаще работают системы видеонаблюдения, установленные управляющими компаниями или ТСЖ. Такие камеры фиксируют въезды во дворы, парковочные зоны, подъезды. Записи обычно хранятся от недели до месяца, и получить к ним доступ можно через управляющую организацию или полицию, если ДТП оформляется официально.

В столице вдобавок ко всему действует система «Безопасный город», которая объединяет камеры МВД и УК. Напрямую доступ к ней страховщики не имеют, но могут запросить нужные фрагменты записи через ГАИ или в рамках экспертизы.

Отсюда простой совет: всегда указывайте реальное место происшествия в документах, даже если вы уверены, что никто ничего не видел. Поверьте, почти каждое ДТП сегодня оставляет цифровой след. Так что правдивость в документах выгодна, прежде всего, самому водителю.

База данных РСА

Российский союз автостраховщиков (РСА) ведет Национальную систему информирования страховщиков – сокращенно НСИС. Это единая база, куда стекаются данные обо всех страховых случаях по ОСАГО. В ней фиксируются даты и места ДТП, список участников, характер повреждений, суммы выплат и даже история обращений по конкретному автомобилю.

Для обычных водителей эта база закрыта: в общем доступе через сервис РСА можно только проверить наличие полиса ОСАГО. Но «внутреннюю кухню» (подробности аварий, детализацию выплат и т.д.) увидеть нельзя. Этой информацией пользуются только страховые компании и контролирующие органы.

Для страховщиков НСИС – ключевой инструмент проверки и защиты от мошенничества. В базе хранится вся история автомобиля: если владелец пытается выдать старую царапину за новую или слишком часто попадает в однотипные аварии, система это наглядно показывает. В таких случаях назначается дополнительная проверка, и внимание к заявителю возрастает.

Медицинские документы и протоколы ГИБДД

Если на место аварии выезжали сотрудники ГАИ, страховая компания обязательно запросит весь пакет документов. Речь идет не только о схеме ДТП или постановлении/определении, но и о результатах медицинского освидетельствования, если оно проводилось.

Здесь есть важный нюанс. Если в крови водителя нашли алкоголь или наркотические вещества, это становится безусловным основанием для отказа в выплате по каско. По ОСАГО ситуация иная: пострадавшая сторона все равно получит компенсацию, но затем страховая имеет право взыскать эти деньги с виновника аварии через суд. Такие иски обычно исчисляются сотнями тысяч, а то и миллионами рублей.

Все результаты медицинских освидетельствований попадают в базу МВД и доступны страховщикам в рамках проверки. Поэтому любые попытки утаить этот факт быстро вскроются, а последствия будут куда тяжелее, чем если бы водитель сразу во всем признался.

Техническая экспертиза

Техническая экспертиза – мощный инструмент проверки. Специалисты умеют определять по характеру повреждений множество нюансов: угол удара, скорость столкновения, был ли автомобиль в движении или стоял на месте.

Например, вмятина от бокового удара при движении выглядит иначе, чем повреждение от столкновения на парковке. Эксперт видит направление деформации металла, расположение сколов краски, следы скольжения. По этим признакам восстанавливается реальная картина ДТП.

Особенно внимательно изучают случаи, когда водитель заявляет о наезде на препятствие. Обычно повреждения днища или подвески списывают на прилет камня на дороге, открытый люк или внезапно возникшую яму. Эксперт легко определит, соответствует ли характер поломки заявленной причине. Если вы пишете «наехал на бордюр», а повреждения говорят о сильном ударе на скорости, у страховой к вам возникнут вопросы.

Как вести себя честному водителю

Основная рекомендация – описывайте обстоятельства ДТП максимально точно. Даже незначительные детали лучше упомянуть сразу, чем потом долго объяснять, почему промолчали.

Собирайте доказательства на месте аварии: фотографии, контакты свидетелей, записи с регистратора. По возможности вызывайте ГАИ – официальное оформление снимет большинство вопросов страховой компании. Подробнее о том, почему дождаться инспекторов обычно предпочтительнее, чем оформить европротокол, читайте в материале «Европротокол: удобно, но не всегда выгодно – и вот почему».

Не пытайтесь исказить обстоятельства аварии в свою пользу. Последствия такого решения будут преследовать вас годами. Доказанная попытка перехитрить систему – это гарантированный отказ в выплате плюс попадание в черный список РСА, который видят все страховые компании. Каско вам почти со 100%-ной вероятностью больше не оформят или тариф будет увеличен в разы. По ОСАГО тоже будут применяться повышающие коэффициенты.

Если обман вскроется уже после выплаты, страховая вернет деньги через суд, а также возместит за счет хитрого водителя расходы на экспертизы и юристов. В случае крупной фальсификации водителю грозит уголовная ответственность. Поэтому не следует обманывать, в первую очередь, себя тем, что ложь не вскроется.

