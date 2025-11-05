Мошенники обманывают автовладельцев в новых регионах, «рисуя» ложные аварии

«Коммерсант»: жители присоединенных территорий РФ столкнулись с подставными ДТП

Жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей массово обвиняют в ДТП, которых не было.

Страховые требования приходят за фиктивные аварии, а последствия для автовладельцев оказываются вполне реальными – от крупных выплат до испорченной кредитной истории.

На новых территориях России участились случаи, когда автовладельцам предъявляют требования по ОСАГО за участие в ДТП, хотя их машины физически отсутствовали на месте конкретной аварии.

Мошенники пользуются недостаточным знанием местными жителями российских страховых механизмов и сложностями с оперативным получением информации. Люди не всегда могут оперативно отследить такой случай - часто возникают проблемы со связью и интернетом, из-за этого страхователям не приходит оперативная информация, и они не могут вовремя отреагировать.

По словам экспертов, злоумышленники инсценируют ДТП в темное время суток или вовсе создают их видимость с помощью фотошопа, после чего подделывают документы и дистанционно заявляют об авариях через порталы вроде «Госуслуги Авто» или помощника ОСАГО. Получают выплаты, а затем по механизму прямого возмещения убытков (ПВУ) требование о возмещении переадресуется страховой компании якобы виновного водителя.

Жертвы часто узнают о проблеме лишь спустя месяцы, когда к ним приходят судебные приставы.

Помимо финансовых претензий, это наносит удар по страховой истории, ведет к повышению стоимости полиса и может создать сложности с его оформлением в будущем.

Чтобы защититься, специалисты настоятельно рекомендуют при получении любых подозрительных уведомлений немедленно обращаться к своему страховщику и в правоохранительные органы, предоставив все возможные доказательства, включая записи с видеорегистратора, подтверждающие физическое отсутствие автомобиля на месте ДТП.

