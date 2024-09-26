Чтобы НЕ пригодилось: приложения и сервисы после ДТП

От «Первой помощи» до сервисов Т-Страхования: «За рулем» собрал полезные приложения и сервисы для тех, кто попал в аварию.

Загруженность автомобильных дорог увеличивается с каждым годом. А вместе ней растет и аварийность. Только по официальной статистике (в которую не входят аварии без вызова ГИБДД), за 2023 год в нашей стране произошло 132 466 ДТП — и это на 4,5% больше, чем в предыдущем году. Первый квартал этого года уже отметился 23 686 авариями.

Каждому водителю важно знать алгоритм действий после аварии. Это — задача-минимум. Чувствовать себя еще спокойнее помогут мобильные приложения и сервисы.

До аварии

Первая помощь (Android, IOS): для спасения жизни

Заранее проштудируйте приложение от Красного Креста / Красного Полумесяца. В нем собрана информация о мерах, которые нужно предпринять до приезда медиков. Что-то, конечно, забудется, но основы останутся в памяти и, возможно, помогут спасти жизнь — себе или другому участнику аварии.

Яндекс Навигатор (Android, iOS): для профилактики ДТП

Очень ценная функция этого навигатора — возможность строить маршрут с учетом загруженности дорог. А значит, избегать мест с интенсивным трафиком или уже произошедшими авариями и тем самым существенно снижать риск ДТП. Приложение отслеживает дорожную ситуацию в режиме онлайн.

Droid Dashcam (Android): для четкой фиксации на дороге

Приложение превращает смартфон в видеорегистратор с вполне приличным функционалом. Есть ночной режим, определение автомобильных номеров, блокировка от перезаписи в случае удара. На видео накладываются субтитры с меткой времени, координатами GPS, скоростью и другой важной информацией, которая пригодится в случае аварии. Особенно удобно, что Droid Dashcam умеет работать в фоновом режиме: его можно свернуть и использовать одновременно с другими приложениями.

Если авария случилась

Линия помощи: для экстренных консультаций 24/7

Горячая линия для водителей, попавших в ДТП, входит в экосистему компании Т-Страхование. Получить бесплатную консультацию может автомобилист в любой точке России. По номеру 8-800-555-15-99 круглосуточно сориентируют даже в нестандартных обстоятельствах: например, при столкновении с электросамокатом или автомобилем с иностранной регистрацией. Да и просто помогут успокоиться, что в стрессовой ситуации едва ли не самое главное.

Госуслуги Авто (Android, iOS): для быстрого оформления

Приложение Минцифры позволяет автовладельцам оформить европротокол при ДТП в электронном виде. Условия для оформления без вызова ГИБДД такие же, как и в обычном европротоколе: в ДТП попали только два транспортных средства, нет пострадавших, не повреждена дорожная инфраструктура и у обоих водителей есть полис ОСАГО. Кроме того, оба участника должны иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Электронный европротокол оформляется почти вдвое быстрее бумажного, плюс отпадает необходимость везти документы в страховую компанию.

2ГИС (Android, iOS): для поиска СТО

Популярная информационно-справочная система существует более 20 лет и за это время собрала солидную базу данных об организациях. В случае ДТП она пригодится, если нужно найти СТО поблизости. Автосервисы можно оценить по рейтингу, отзывам и фотографиям. У системы активные пользователи, так что реальных отзывов достаточно, а с фейковыми создатели стараются бороться.

CarTaxi (Android, iOS): для транспортировки авто

Приложение для вызова эвакуатора, по механике и интерфейсу идентичное популярным сервисам заказа такси. Программа автоматически определяет ваше местоположение. Необходимо указать адрес доставки, модель автомобиля и его неисправности. После этого будет рассчитана стоимость услуги, и если она вас устроит, ближайший свободный эвакуатор примет заказ. Сервис работает более чем в 300 городах России.

Помощь на дорогах: для решения вопросов на месте

Еще один социальный сервис Т-Страхования, которым можно воспользоваться бесплатно, даже не являясь клиентом компании. Правда, работает он пока только в Москве в пределах МКАД. Экипажи «людей в желтом» в режиме 24/7 курсируют по столичным автотрассам, а оказавшись рядом с местом аварии, останавливаются и предлагают помощь. В их компетенции — грамотное оформление ДТП, фотографирование, заполнение всех необходимых документов. Помимо этого недавно Т-Страхование совместно с Фондом против ДТП запустили просветительский проект, в котором с каждого оформленного в сентябре полиса каско или ОСАГО 5% будет направлено в пользу подопечных фонда, пострадавших в ДТП, а сами комиссары Помощи на дорогах будут обучены по материалам фонда, чтобы оказывать также психологическую помощь автомобилистам.

Чтобы не тратить время после ДТП, сохраните важные номера телефонов, установите приложения и пройдите регистрацию заранее. Также не поленитесь раз в год провести ревизию аварийного комплекта автомобиля. Убедитесь, что:

в багажнике есть светоотражающий жилет;

знак аварийной остановки легко раскладывается, его опоры не сломались;

у лекарств в аптечке и огнетушителя не истекли сроки годности (кстати, инструкцию к огнетушителю тоже стоит периодически освежать в памяти).

Искренне желаем, чтобы ни один совет из этой статьи вам никогда не пригодился. Но предупрежден — значит вооружен: полезными номерами телефонов, приложениями, рекомендациями и, главное, уверенностью, что все будет хорошо.