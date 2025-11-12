Экология
Минпромторг подтвердил сроки запуска Атома

Каримов: запуск производства электромобиля Атом произойдёт в обозначенные сроки

Серийное производство электромобиля Атом на московском заводе «Москвич» стартует до конца 2025 года.

Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов. Таим образом, подтверждены сроки, которые в сентябре текущего года обозначила руководитель отдела пиара бренда «Атом» Анастасия Иваненкова. По словам Каримова, график разработки отечественного электромобиля соблюдается, и предприятие уверенно движется к запуску конвейерного производства.

Кроме того, замглавы Минпромторга выразил мнение, что Атом найдет успех среди молодой аудитрии, следящей за инновациями и воспринимающей автомобиль как гаджет. Напомним, проект «Атом» реализуется с 2021 года компанией АО «Кама», аффилированной с КАМАЗом. В данный момент на заводе «Москвич» идет подготовка производства, а предсерийные образцы завершают комплекс испытаний.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:Егор Алеев/ТАСС
12.11.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
