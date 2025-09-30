Когда начнут выпуск нового российского автомобиля и сколько он будет стоить

Иваненкова: Электрокар Атом будет стоить 3-4 млн рублей без учета госсубсидии

Ожидается, что серийное производство электромобилей Атом в России начнется до конца текущего года. По информации, озвученной Анастасией Иваненковой, руководителем отдела пиара бренда, стоимость автомобиля составит от 3 до 4 млн рублей.

На данный момент количество предзаказов на эту модель уже превысило 105 тысяч.

«Но мы делаем всё для того, чтобы сделать стоимость доступной. Плюс еще к тому у нас порядка миллиона рублей госсубсидии для частников, где-то 925 тыс. рублей», — подчеркнула Анастасия Иваненкова.

Электромобиль Атом был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром» в Беларуси, это стало его первым участием в зарубежной выставке.

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.