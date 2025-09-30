Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На сколько подорожали новые иномарки за год
30 сентября
На сколько подорожали новые иномарки за год
Алиханов: средняя стоимость новых иномарок в...
Китайцы захватили российский авторынок: свежая статистика продаж
30 сентября
Китайцы захватили российский авторынок: свежая статистика продаж
«Автостат»: РФ в 2025 году зарегистрировано 424...
Как российская сборка влияет на стоимость автомобилей
30 сентября
Как российская сборка влияет на стоимость автомобилей
Эксперт Ольховский: российская сборка далеко не...

Когда начнут выпуск нового российского автомобиля и сколько он будет стоить

Иваненкова: Электрокар Атом будет стоить 3-4 млн рублей без учета госсубсидии

Ожидается, что серийное производство электромобилей Атом в России начнется до конца текущего года. По информации, озвученной Анастасией Иваненковой, руководителем отдела пиара бренда, стоимость автомобиля составит от 3 до 4 млн рублей.

Рекомендуем
В каких случаях алкотестер не сработает — 4 народных способа

На данный момент количество предзаказов на эту модель уже превысило 105 тысяч.

«Но мы делаем всё для того, чтобы сделать стоимость доступной. Плюс еще к тому у нас порядка миллиона рублей госсубсидии для частников, где-то 925 тыс. рублей», — подчеркнула Анастасия Иваненкова.

Электромобиль Атом был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром» в Беларуси, это стало его первым участием в зарубежной выставке.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Атом
Количество просмотров 10
30.09.2025 
Фото:Атом
Поделиться:
Оцените материал:
-1