Когда начнут выпуск нового российского автомобиля и сколько он будет стоить
Иваненкова: Электрокар Атом будет стоить 3-4 млн рублей без учета госсубсидии
Ожидается, что серийное производство электромобилей Атом в России начнется до конца текущего года. По информации, озвученной Анастасией Иваненковой, руководителем отдела пиара бренда, стоимость автомобиля составит от 3 до 4 млн рублей.
На данный момент количество предзаказов на эту модель уже превысило 105 тысяч.
«Но мы делаем всё для того, чтобы сделать стоимость доступной. Плюс еще к тому у нас порядка миллиона рублей госсубсидии для частников, где-то 925 тыс. рублей», — подчеркнула Анастасия Иваненкова.
Электромобиль Атом был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром» в Беларуси, это стало его первым участием в зарубежной выставке.
30.09.2025
