20 декабря
20 декабря
Что изменится в жизни автомобилистов с декабря — 5 важных моментов

Автоновшества декабря: утильсбор, зимние шины и конец продления прав автоматом

С декабря 2025 года жизнь автомобилистов в России претерпит ряд значительных изменений. Вот главные нововведения, которые стоит иметь в виду.

1. Реформа утильсбора

С 1 декабря изменится расчет сбора для ввозимых машин. Он теперь будет зависеть не только от объема двигателя, но и от мощности. Льготы сохранятся для частных лиц на авто до 160 л.с. и электрокары до 80 л.с., а владельцы более мощных транспортных средств будут платить по возросшим ставкам, таким же, как для импортеров-юрлиц. По сравнению с прежними тарифами размер утильсбора для них вырастет во много раз.

2. Окончание срока продленных прав

Истекает действие водительских удостоверений, которые были автоматически продлены на три года в пандемийный период. Все, у кого права истекали в 2022-2023 годах, должны заменить их до конца декабря 2025 года. Если этого не сделать, то управлять автомобилем будет запрещено. Штраф за нарушение – от 5 тыс. до 15 тыс. руб., машину при этом отправят на штрафстоянку.

3. Обязательны зимние шины

С 1 декабря эксплуатация автомобиля без зимней резины становится официальным нарушением. В период с декабря по февраль на всех колесах легковых и легких коммерческих авто должны быть установлены соответствующие погоде шины.

Их наличие инспекторы могут проверить по маркировке (например, значок снежинки). Штраф за несоответствие – 500 рублей.

4. Расширение тарифного коридора по ОСАГО

С 9 декабря 2025 года будет расширен тарифный коридор по ОСАГО. Для большинства видов транспорта, кроме мотоциклов, он расширится на 15% в обе стороны. Для владельцев мототехники изменение будет более значительным – границы коридора сдвинутся на 40%. Расширение тарифного коридора позволяет страховщикам предлагать более выгодную стоимость полиса аккуратным водителям, а виновникам аварий продавать страховки дороже.

Кроме того, Банк России корректирует территориальные коэффициенты. Коэффициент будет снижен для 20 регионов и повышен для 28. Наиболее существенное увеличение (вдвое) предусмотрено для пяти территорий Новосибирской области и трех территорий Республики Ингушетия. В этих субъектах на протяжении последних пяти лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО.

5. Дедлайн по транспортному налогу

Напоминаем также, что 1 декабря является последним днем для уплаты транспортного налога за 2024 год без возникновения задолженности. Со 2 декабря начнут начисляться пени.

При этом сильно затянуть срок уплаты не удастся: с ноября 2025 года у ФНС появилось право списывать такие долги во внесудебном порядке.

Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
01.12.2025 
Фото:freepik / freepik
