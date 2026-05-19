#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пассажиры скоро смогут проверить легальность такси до посадки в авто
19 мая
Пассажиры скоро смогут проверить легальность такси до посадки в авто
Минтранс объединит реестр такси с «Максом» для...
Мантуров озвучил требование к китайским машинам по конкуренции в России
19 мая
Мантуров озвучил требование к китайским машинам по конкуренции в России
Мантуров: Китайские автокомпании не должны...
Мощные автомобили теперь почти не везут в Россию: статистика
19 мая
Мощные автомобили теперь почти не везут в Россию: статистика
Эксперт Целиков: Импорт мощных подержанных авто...

Назван способ избежать неприятных дополнительных трат при продаже автомобиля

Юрист Воропаев: При продаже машины нужно отследить, чтобы ее поставили на учет

Продажа автомобиля часто оборачивается неприятным сюрпризом: через месяц-другой бывшему владельцу приходит «письмо счастья» за превышение скорости или неправильную парковку. Оказывается, новый хозяин не спешит регистрировать машину на себя, а значит, вся ответственность за его нарушения ложится на ваши плечи. Налоги и штрафы продолжают лететь, пока авто числится в базе за вами.

По закону, передать ключи и деньги недостаточно. Нужно расторгнуть регистрацию в ГИБДД, иначе вы рискуете копить долги за чужие проступки. Один из самых надёжных способов – подать заявление о прекращении регистрации после продажи. Сделать это можно лично в отделении или через портал « Госуслуги», приложив договор купли-продажи (ДКП). Как только процедура завершена, ответственность переходит на покупателя – теперь он обязан зарегистрировать авто в течение десяти дней.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Двигатель глохнет на светофоре в жару: почему это происходит и как найти причину

Если новый собственник так и не явился в ГИБДД, вы имеете полное право аннулировать регистрацию.

Бывает и так, что покупатель пропадает вместе с деньгами, а на ваше имя продолжают капать штрафы. В такой ситуации лучше не ждать и не надеяться на совесть незнакомца. Сразу несите ДКП в любое отделение МРЭО – вам обязаны прекратить регистрацию. Кстати, эта услуга бесплатная.

Что ещё стоит учесть? Настоятельно рекомендуйте покупателю оформить полис ОСАГО и сразу вписать себя. Пусть даже на минимальный срок. Страховка – это не просто формальность, она автоматически привязывает автомобиль к новому владельцу в базах данных. Если страховки нет, шансов доказать, что за рулём сидели не вы, почти не остаётся, если, конечно, нет записи с камеры или показаний свидетелей.

Рекомендуем
Горит только зеленая стрелка, а сзади неистово сигналят: обязан ли я ехать?

Помните: камеры фотофиксации штрафуют владельца, а не водителя. Пока машина числится за вами, каждый автоматический штраф придёт именно вам. И даже если вы объясните ситуацию в письме, без свидетельств о сделке это практически бесполезно. Поэтому отдельная рекомендация – никогда не передавайте авто по генеральной доверенности. Только по ДКП. Доверенность оставляет вас собственником полностью и без права снятия с учёта.

Не теряйте свой экземпляр договора. ДКП – ваш главный козырь. Если штраф всё-таки придёт, приложите копию договора к жалобе и отправьте в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Это снимет с вас ответственность. Но только при условии, что вы уже прекратили регистрацию.

Рекомендуем
Вырывали пальцы, морозили, давили... И нашли хорошие шаровые для Лады!

В общем, алгоритм простой: подписали ДКП – сразу же через Госуслуги или в ближайшем отделении подаёте заявление на снятие с учёта. Десять дней покупатель имеет право ездить без регистрации, но не больше. Если он «тянет резину», вы имеете полное право аннулировать регистрацию без его ведома и согласия. Лучше сделать это сразу, чем потом тратить нервы и время на обжалование чужих штрафов.

Стоит ли вообще связываться с автодилерами? Тут ситуация значительно проще. Крупные салоны и дилеры часто снимают машины с учёта сами, но если нет – вы всё равно можете прийти в ГИБДД и заявить о прекращении регистрации на основании ДКП. Какие бы ни были условия вашей сделки, следите за сроками: чем дольше авто не переоформлено, тем больше вероятность накопления долгов по штрафам на ваше имя.

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
19.05.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0