Назван способ избежать неприятных дополнительных трат при продаже автомобиля

Юрист Воропаев: При продаже машины нужно отследить, чтобы ее поставили на учет

Продажа автомобиля часто оборачивается неприятным сюрпризом: через месяц-другой бывшему владельцу приходит «письмо счастья» за превышение скорости или неправильную парковку. Оказывается, новый хозяин не спешит регистрировать машину на себя, а значит, вся ответственность за его нарушения ложится на ваши плечи. Налоги и штрафы продолжают лететь, пока авто числится в базе за вами.

По закону, передать ключи и деньги недостаточно. Нужно расторгнуть регистрацию в ГИБДД, иначе вы рискуете копить долги за чужие проступки. Один из самых надёжных способов – подать заявление о прекращении регистрации после продажи. Сделать это можно лично в отделении или через портал « Госуслуги», приложив договор купли-продажи (ДКП). Как только процедура завершена, ответственность переходит на покупателя – теперь он обязан зарегистрировать авто в течение десяти дней.

Если новый собственник так и не явился в ГИБДД, вы имеете полное право аннулировать регистрацию.

Бывает и так, что покупатель пропадает вместе с деньгами, а на ваше имя продолжают капать штрафы. В такой ситуации лучше не ждать и не надеяться на совесть незнакомца. Сразу несите ДКП в любое отделение МРЭО – вам обязаны прекратить регистрацию. Кстати, эта услуга бесплатная.

Что ещё стоит учесть? Настоятельно рекомендуйте покупателю оформить полис ОСАГО и сразу вписать себя. Пусть даже на минимальный срок. Страховка – это не просто формальность, она автоматически привязывает автомобиль к новому владельцу в базах данных. Если страховки нет, шансов доказать, что за рулём сидели не вы, почти не остаётся, если, конечно, нет записи с камеры или показаний свидетелей.

Помните: камеры фотофиксации штрафуют владельца, а не водителя. Пока машина числится за вами, каждый автоматический штраф придёт именно вам. И даже если вы объясните ситуацию в письме, без свидетельств о сделке это практически бесполезно. Поэтому отдельная рекомендация – никогда не передавайте авто по генеральной доверенности. Только по ДКП. Доверенность оставляет вас собственником полностью и без права снятия с учёта.

Не теряйте свой экземпляр договора. ДКП – ваш главный козырь. Если штраф всё-таки придёт, приложите копию договора к жалобе и отправьте в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Это снимет с вас ответственность. Но только при условии, что вы уже прекратили регистрацию.

В общем, алгоритм простой: подписали ДКП – сразу же через Госуслуги или в ближайшем отделении подаёте заявление на снятие с учёта. Десять дней покупатель имеет право ездить без регистрации, но не больше. Если он «тянет резину», вы имеете полное право аннулировать регистрацию без его ведома и согласия. Лучше сделать это сразу, чем потом тратить нервы и время на обжалование чужих штрафов.

Стоит ли вообще связываться с автодилерами? Тут ситуация значительно проще. Крупные салоны и дилеры часто снимают машины с учёта сами, но если нет – вы всё равно можете прийти в ГИБДД и заявить о прекращении регистрации на основании ДКП. Какие бы ни были условия вашей сделки, следите за сроками: чем дольше авто не переоформлено, тем больше вероятность накопления долгов по штрафам на ваше имя.