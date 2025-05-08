Загадочные обстоятельства: в продаже возникли кузова Москвич 3e

В Подмосковье продают два кузова электрического Москвич 3e без документов

В городе Чехов Московской области на продажу выставили два кузова от электромобиля Москвич 3e. Заявленная цена за каждый кузов составляет 699 тысяч рублей. Заметим, что это кузова так называемой первой комплектации: у них полностью собран салон, есть стекла, бамперы и светотехника. Но источник, обративший внимание на объявление о продаже, уточняет, что документов на эти кузова у продавца не имеется, а сами кузова частично разукомплектованы: не хватает батарей и подвесок.

Имеется в виду, что кузова в свое время являлись машинокомплектами, поставляемыми на завод «Москвич», где они снабжались колесами, заправлялись жидкостями – и выкатывались за ворота в виде готовой продукции.

По всей видимости, конкретно эти кузова по какой-то причине не превратились из машинокомплектов в готовые машины.

Напомним, Москвич 3e – это электрическая версия модели Москвич 3, который в свою очередь является клоном китайского Sehol X4, он же JAC JS4. Поначалу эти машины на «Москвиче» действительно собирали из машинокомплектов, но затем перешли на полный цикл, со сваркой и окраской кузовов.

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Источник: Автопоток