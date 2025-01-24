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Москвич впервые стал самым популярным электромоблем в РФ

«Автостат»: в декабре Москвич 3e стал бестселлером российского рынка электромобилей

Декабрь 2024 года стал для электромобиля Москвич 3e первым месяцем в истории модели, когда она вышла на первую строчку продаж всех электромобилей, представленных в России. В финале года Москвич 3e обошел не только укоренившегося фаворита Zeekr 001, но и целиком бренд Zeekr, который в РФ представлен также моделями Zeekr 009, Zeekr 007 и Zeekr 7X.

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Источник пишет, что за декабрь дилеры «Москвича» сумели продать 447 электромобилей модели Москвич 3e, тогда как суммарные продажи Zeekr составили 443 машины (по ранее опубликованным данным – 441), а лучшая из китайских моделей Zeekr 001 разошлась тиражом всего 260 экземпляров.

Москвич 3e
Москвич 3e

Отмечается, что объем реализации марки Zeekr, которая официально в России не представлена и импортируется частными компаниями, в декабре упал на 54% (к декабрю 2023-го), а у «Москвича» он, напротив, вырос в 10,6 раза. Эксперты объясняют столь резкий рост тем, что собираемые на «Москвиче» электрокроссоверы закупали юридические лица.

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Впрочем, рынок электромобилей в РФ по-прежнему довольно мал. Продажи остальных брендов, кроме двух названных, исчислялись в декабре десятками штук: ORA – 86 машин, Evolute – 75 (оба, как и Москвич, представлены в РФ официально, в отличие от всех остальных), Tesla – 40. Гибридные модели теперь продаются в России гораздо лучше.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
24.01.2025 
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