Продажи электромобилей в РФ выросли, но есть нюанс

«Автостат Инфо»: в 2024 году продажи новых электромобилей выросли на 27%

За 2024 год в России было продано 18 217 «чистых» электромобилей (BEV) – это на 27% больше, чем в 2023 году. Но вот какое дело: во второй половине 2024 года реализация «электричек» просела и в декабре была аж на 25% ниже, чем годом ранее, упав с 1979 до 1476 единиц.

Одновременно с этим «выросли» гибриды – за прошлый год рост сегмента составил 178%! В абсолютном выражении – с 20 681 проданной машины в 2023 году до 57 468 в 2024-м.

Еще одно интересное изменение, также впервые зафиксированное во второй половине 2024 года: гибридные машины по объемам продаж в России обогнали сразу два сегмента, вместе взятые – электромобили и дизели! Заметьте по первой иллюстрации, как поменялись объемы на протяжении всего одного года: у дизелей двукратное падение, а у гибридов – более чем двукратный рост!

Если рассматривать именно электромобили, то по популярности тут по-прежнему феноменально лидирует «параллельный» Zeekr: бренд нарастил свои продажи к 2023 году на 106% – с 3741 до 7713 единиц. Идущий на втором месте Москвич может похвастаться лишь 1805 проданными машинами в 2024 году против 575 единиц за 2023 год (+214%), а третье место занимает Evolute с результатом 1230 авто, «просев» на 39% по сравнению с 2023 годом.

Неудивительно, что самая продаваемая модель – тоже Зикр: спортивный лифтбек Zeekr 001 разошелся в количестве 5096 единиц, что оказалось на 74% выше результата за 2023 год. На втором месте – Москвич 3е (1805 единиц, +214%), а третью позицию занял Zeekr X с результатом 1422 проданные машины, что на 191% выше прошлогодних продаж. Но посмотрите на общие цифры продаж электромобилей и сравните их с «гибридными». Слон и Моська!

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Источник: Автостат Инфо