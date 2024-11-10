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Электромобили в России так и не «выкупили», но есть тема получше

«Автостат»: рост рынка гибридов более чем десятикратно опережает рост рынка электрокаров

«Это ж-ж-ж неспроста», – подумали в Exlantix и быстренько добавили к чисто электрическому четырехдверному купе ES еще и гибридную версию. Во-первых, потому что на чисто электрическом «ж-ж-ж» в России по-прежнему далеко не уехать, а во-вторых, потому что эту мысль подтверждает и рынок.

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Гибриды, едва не пережившие тотальное моральное устаревание на фоне повальной моды на «чистое электричество» в 2010-х, похоже, уподобились Фениксу – и, возродившись, бешено набирают популярность.

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Судите сами: источник со ссылкой на генерального директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова сообщает, что рынок последовательных гибридов растет в десять раз быстрее, чем рынок «чистых» электромобилей. Оно и понятно: со старым добрым ДВС (на самом деле не старым, а суперсовременным и «воткнутым» в схему силового привода последовательно, в качестве генератора и «удлинителя» пробега) как-то поспокойнее будет.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unspash, Автостат
Количество просмотров 121
10.11.2024 
Фото:Unspash, Автостат
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